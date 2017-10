Apbalvos 100 izcilākos Latvijas eksporta zīmolus

«Latvijas simtgadei par godu gribam izcelt 100 Latvijas izcilākos eksporta zīmolus, kas ir ne tikai būtisks mūsu ekonomikas dzinējspēks, bet arī veido mūsu valsts tēlu un pozitīvu atpazīstamību ārvalstīs. Šobrīd 100 izcilnieki kopā rada 30 000 darba vietas un veido 20% no Latvijas eksporta. Šo uzņēmumu veiksmīgais piemērs iedvesmo arī citus,» uzsver kustības iniciatore Inese Andersone. Līdz šim «The Red Jackets» titulu un modes dizaineres Agneses Narņickas radīto sarkano žaketi, kas simbolizē drosmi atšķirties un izcelties, saņēmuši 50 Latvijas uzņēmumi, turpretī «The Rising Stars» jeb uzlecošo eksporta zvaigžņu titulu saņēmis 21 uzņēmums.

Eksporta Izcilības forums norisināsies šodien, 19. oktobrī plkst 12.30, Melngalvju namā. Latvijas Bankas pārstāvis Uldis Rutkaste stāstīs par Latvijas ekonomikas prognozēm, Domnīcas Certus pārstāvis Vjačeslavs Dombrovskis ieskatīsies Latvijas eksporta izaicinājumos, un Mārtiņš Zemītis no Eiropas Komisijas prezentēs Latvijas eksportētāju iespējas Eiropas kontekstā. Eksporta uzņēmumu Karavela un Evopipes pārstāvji runās par produktivitātes kāpināšanu kā vienu no ekonomikas izaicinājumiem, un The Red Jackets eksporta izcilnieki - uzņēmumi Aerodium, Vendon un Lattelecom dalīsies pieredzē, kā veicināt inovācijas.

Pasākuma tiešraide būs redzama portālā db.lv no 13:00-18:00.









Pasākuma programma:

12:30 Reģistrācija

13:00 Eksporta izcilības formula – atklāšana, Valsts Prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna

13:10 How to succeed internationally? – Shauli Katznelson, VP Economic

13:30 Latvijas ekonomika šodien un rīt – Uldis Rutkaste, Latvijas Banka

13:45 Latvijas eksportspējīgās nozares – iespējas un izaicinājumi – Vjačeslavs Dombrovskis, Certus Domnīca

14:00 Kā pavairot produktivitāti? – eksportētāju panelis – Aerodium, Vendon, Lattelecom

15:20 Kā par sevi stāstīt ārpus Latvijas? – digitālās platformas prezentācija

15:40 Kafijas pauze

16:00 Atziņas no Red Jackets pētījuma 2017

16:10 No Risings Stars līdz Red Jackets

16:40 Titula Rising Stars pasniegšana

17:05 The Red Jackets pasniegšana, piedalās Vaira Vīķe-Freiberga un Arvils Ašeradens, Ekonomikas ministrs



«The Red Jackets» kustību ir izveidojuši domubiedri, kam rūp Latvijas eksports un tēls ārvalstīs, un tā apvieno partnerus no valsts, nevalstiskā un privātā sektora. Kustības mērķis ir meklēt, celt gaismā un apbalvot Latvijas izcilākos eksporta zīmolus, kuri veiksmīgi iekarojuši ārvalstu tirgus un nes Latvijas vārdu pasaulē.

Līdz šim iedvesmas stāsti par Latvijas izcilākajiem eksporta zīmoliem un uzlecošām eksporta zvaigznēm apkopoti divās grāmatās, no kurām pirmais grāmatu cikla sējums klajā nāca 2014. gadā. Latvijas simtgadē tām pievienosies trešais iedvesmas grāmatas izdevums, simboliski noslēdzot ciklu un stāstot 100 izcilības stāstus par veiksmīgākajiem eksportētājiem un Latvijas vārda nesējiem pasaulē.