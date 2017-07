Ašeradens: Lielākā daļa neizlietoto sertifikātu ir koncentrējusies neliela cilvēku skaita rokās

Runājot par Privatizācijas aģentūras (PA) nākotni, ministrs norādīja, ka privatizācijai oficiāli ir jānoslēdzas 2018.gada beigās. Vienlaikus no privatizācijas esot palikušas dažas lietas, ar kurām jātiek galā.

«Viens karstais kartupelis ir sertifikāti. Kopš 1994.gada Latvijas iedzīvotājiem piešķirti 112,4 miljoni privatizācijas sertifikātu, no kuriem līdz šā gada 1.janvārim izlietoti 109,8 miljoni sertifikātu, taču joprojām neizmantoti palikuši 2,5 miljoni sertifikātu. Neizmantotie sertifikāti ir izvietoti gandrīz 400 000 kontu. No tiem vairāk nekā 60% kontos ir līdz 1 sertifikātam un vēl 26% kontos ir no 1 līdz 10 sertifikātiem. Jāsaka, ka tā ir bijusi ļoti haotiska vērtspapīru emisija. Pašlaik mēs visu informāciju mēģinām savākt kopā. Mēs ceram šogad arī atrast risinājumu, kādā veidā varam pielikt punktu epopejai ar sertifikātiem,» klāstīja Ašeradens.

Viņš piebilda, ka tāpat PA saimniecībā paliek arī dažādi izpirkšanas līgumi, kuriem ir ilgstošs darbības termiņš, maksājums ir gan sertifikātos, gan naudas līdzekļos.

«Paliek arī divas PA funkcijas, par kurām valdība vēl nav tikusi skaidrībā. Tā ir valsts aktīvu pārvalde, kā arī jāpabeidz bijušās Parex bankas jeb Revertas, kā arī Hiponia saimniecības realizācija. Šeit gaisma tuneļa galā jau ir redzama. Tādēļ privatizācijā mēs esam fināla fāzē, un, ja valdība nepieņems lēmumu, ka tai ir vajadzīga valsts aktīvu pārvaldes vienība, tad būs jādomā, ko ar PA darīt tālāk,» skaidroja ekonomikas ministrs.

Vienlaikus Ašeradens bija izvairīgs, runājot par iespējamiem rīcības scenārijiem saistībā ar neizlietotajiem privatizācijas sertifikātiem, uzsverot, ka lielākā daļa to ir koncentrējusies neliela cilvēku skaita rokās un pašlaik nevajadzētu spekulēt ar potenciālajiem risinājumiem.

Ministrs apliecināja, ka neizlietotie privatizācijas sertifikāti ir mērķtiecīgi uzpirkti un šie darījumi notiek joprojām.

Kā ziņots, ka Latvijā šā gada sākumā fizisko un juridisko personu kontos vēl bija 2,542 miljoni privatizācijas sertifikātu. Tostarp fizisko personu īpašumā 2017.gada janvāra sākumā bija 2,24 miljoni privatizācijas sertifikātu, kas ir 2% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita. No fizisko personu īpašumā esošajiem sertifikātiem 102 000 bija īpašuma kompensācijas sertifikātu, kas ir 1,3% no piešķirto sertifikātu skaita.

Savukārt juridisko personu kontos bija 302 000 sertifikātu, kas ir 0,3% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita. No tiem 7000 bija īpašuma kompensācijas sertifikātu, kas ir 0,1% no piešķirto kompensācijas sertifikātu skaita.