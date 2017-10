Būs jānorāda dzīvokļu īpašnieku maksājumi par nākotnē mājā veicamajiem remontiem

Turpmāk dzīvokļu īpašnieku veiktie maksājumi tiks norādīti atsevišķā bilances postenī, kā arī būs jānorāda to izlietojums un atlikums gada beigās.

Saskaņā ar noteikumiem biedrībām, kas veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā viena no gada pārskata sastāvdaļām ir ieņēmumu un izdevumu pārskats. Tajā norāda biedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Līdzšinējā prakse dzīvokļu īpašnieku biedrībām, uz ko norāda Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība NĪSA, ir no dzīvokļu īpašniekiem saņemtos maksājumus par nākotnē veicamajiem remontiem neuzkrāt, bet izlietot un norakstīt izdevumos to saņemšanas gadā. Tieši tāpēc ir svarīgi izveidot tādu uzskaites mehānismu, lai konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku nākotnes remontiem iemaksātā nauda patiešām tiktu uzkrāta un saglabāta katras atsevišķas mājas remontiem nākotnē.

Līdz ar to nepieciešams izstrādāt vienotu grāmatvedības uzskaites atsevišķu regulējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas biedrībām, nosakot, ka līdzekļi, ko biedrības saņem no katras apsaimniekotas mājas dzīvokļu īpašniekiem par nākotnē veicamajiem mājas remontiem, nav uzskatāmi par biedrību ieņēmumiem, un attiecīgi tie ir jāuzskaita atsevišķi katrai no biedrības apsaimniekotajām mājām un atsevišķi no citiem biedrības līdzekļiem.

Tādējādi naudas maksājumi, kas ir saņemti no dzīvokļu īpašniekiem par nākotnē veicamajiem mājas remontiem grāmatvedībā būtu jāuzrāda kā saistības par konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi no citiem ilgtermiņa un īstermiņa kreditoriem un jānorāda tikai bilances pasīva daļā, neiekļaujot ieņēmumu un izdevumu pārskatā kā biedrības ieņēmumus.