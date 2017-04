Eiropas miljoni ceļiem strauji izsīkst, līdz šā gada beigām būs realizēti projekti, apgūstot 65% ES fondu finansējuma; ilgtspējīga risinājuma nākotnei joprojām nav, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Plānots, ka nākamā gada sākumā no 534 milj. eiro, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā atvēlēti ceļu infrastruktūrai Latvijā, būs palikuši vien ap 185 milj. eiro. Projektus īstenojot tikpat intensīvi kā līdz šim, sagaidāms, ka jau 2018. gadā tiks apgūti atlikušie Kohēzijas fonda līdzekļi, bet 2019. gadā – arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) miljoni. Ņemot vērā ceļu būves nozares lielo atkarību no ES fondu naudas – piemēram, šogad no valsts budžeta ceļiem paredzēti vairāk nekā 159 milj. eiro, bet no ES – teju 128 milj. eiro -, un lielo finansējuma deficītu, šobrīd piedāvātie grozījumi likumā Par autoceļiem īstu risinājumu nesola. Proti, tiek piedāvāts no nākamā gada ceļiem novirzīt līdzekļus, kas vienādi ar starpību starp faktiskajiem un plānotajiem akcīzes nodokļa ienākumiem par naftas produktiem (par bāzes gadu pieņemot pēdējo, par kuru ir dati).

Šos likuma grozījumus akceptējot, nākamgad tas nozīmētu papildu 25,6 milj. eiro (par tik akcīzes nodokļa ieņēmumi pārsniedza plānotos pērn), 2019. gadā – tikpat, pieņemot, ka arī šogad pārsniegums būs tikpat liels kā 2016. gadā. Savukārt no 2020. gada valsts budžeta līdzekļus autoceļiem iecerēts audzēt par 5% gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadā novirzīto finansējumu, ja nominālā IKP prognoze attiecīgajam gadam palielinās par vismaz 5%. Līdz ar to 2020. gadā papildu ceļu infrastruktūrā varētu gult vairāk nekā 37 milj. eiro, liecina aprēķini.

«Mēs nevienu gadu neesam sasnieguši ilgtspējas līmeni, kad atjaunojam tikpat ceļus, cik katru gadu nolietojas. Ja zinām, ka katru gadu vajag vismaz 600 milj. eiro, tad, palielinot finansējumu par 25 milj. eiro katru gadu no 159 milj. eiro, ja neskaitām ES fondu naudas, varam rēķināt, cik gados ar šādu tempu sasniegsim vajadzīgo līmeni,» saka VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, uzsverot, ka lielākā sāpe ir tā, ka autovadītāji maksā lielas summas, tādējādi faktiski subsidējot citas nozares. Gadiem tā arī nav izdevies rast risinājumu, kā autovadītāju samaksāto naudu novirzīt atpakaļ ceļu nozarei.

