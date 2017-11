SIA DO Studio kāpinājusi apgrozījumu no 197 tūkst. eiro 2013. gadā līdz 790 tūkst. eiro 2016. gadā, un tas ļāvis kompānijai iekļūt Dienas Bizness un SIA Lursoft veidotajā strauji augošo uzņēmumu jeb Gazeļu sarakstā. Gazeļu gados DO Studio bizness pārsvarā bija orientēts uz Jūrmalu, uzņēmums strādāja pie viesnīcu projektiem, tā klientu vidū bija daudzi nopietni nekustamā īpašuma attīstītāji, kas būvēja kaut ko vērienīgāku par privātmājām. «Līdz ar to arī rādītāji bija tik labi. Mēs bijām uz viena viļņa ar Jūrmalas nekustamā īpašuma tirgus augšupeju, taču pēdējā gadā situācija ir ievērojami mainījusies, 2017. gadā prognozēju apgrozījuma kritumu līdz 500 tūkst. eiro. Tiesa, ar visu to, ka Jūrmalā būvniecībai klājas grūti, mums ir, ko darīt, jo jāpabeidz iesāktie projekti. Lai gan šogad Gazele vairs neesam, paēduši esam,» teic SIA DO Studio arhitekts, īpašnieks Didzis Krūmiņš.

DO Studio tika dibināta 2009. gadā līdz ar pirmo nekustamā īpašuma krīzes vilni Latvijā. Pirms tam D. Krūmiņam piederēja cits arhitektu birojs SIA U, bet ar DO Studio tika atvērta jauna lapaspuse. «Ekonomiskās krīzes dēļ arhitektūras bizness nevedās arī ar jauno uzņēmumu. Viss bruka un juka. Kopā ar labāko draugu Ģirtu Kreceri, kuram pieder apzaļumošanas firma, kurai arī tolaik darbi bija aptrūkušies, nolēmām samesties kopā un grūtos laikus pārdzīvot, ražojot šķeldu,» atminas D. Krūmiņš. Viņš atzīst, ka jaunajā nozarē bizness attīstījās diezgan veiksmīgi, turklāt šis laika posms ļāva iegūt jaunu pieredzi, kas pavēra sapratni par ražošanu, kas arhitektiem, kas pieraduši vairāk domāt par mākslu, ir vērtīga pieredze. Vēlāk gan D. Krūmiņš kopā ar kompanjonu meta mieru šķeldas ražošanai un katrs atgriezās pie savas darbības sfēras. Veiksmīgā kārtā DO Studio radās iespēja strādāt ar projektiem Jūrmalā.

Visu rakstu Izmet enkuru Jūrmalā lasiet ceturtdienas, 9. novembra, laikrakstā Dienas Bizness!