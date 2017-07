Iztausta publiskās un privātās partnerības iespējas

Lai informētu par Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības (PPP) projekta virzību, VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) kopā ar projekta konsultantu SIA Deloitte Latvia rīkoja informācijas dienu potenciālajiem partneriem. Ieinteresētās puses vēlas izvairīties no savulaik tā arī neīstenotā PPP Siguldas šosejas projekta likteņa. Lai pirmais ceļu būves PPP projekts mūsu valstī izdotos, pasūtītājam līdz gada beigām būs jāliek galdā tādi iepirkuma nosacījumi, uz ko potenciālie būvnieki un finansētāji būtu gatavi parakstīties. Optimālā scenārija gadījumā 2022. gada otrajā pusē pirmās mašīnas varēs braukt pa jauno ceļu, līdz ar ko satiksmes sastrēgumiem šajā maršrutā vajadzētu palikt vēsturē. Projekta plānotais investīciju apmērs 23 gadu periodā ir 80‒100 milj. eiro. Plānotā partnerības iepirkuma līguma līgumcena, ieskaitot aizņemšanās izmaksas, pirms gada tika lēsta 160,6 milj. eiro apmērā (bez PVN). Savukārt t. s. pieejamības maksājums būtu astoņi milj. eiro gadā, un publiskais partneris to sāktu maksāt privātajam partnerim pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

Projektu potenciāli varētu finansēt ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumu līdz 45% apmērā, Ziemeļu investīcijas bankas (EIB) aizdevumu līdz 45% apmērā, kā arī privātā partnera ieguldījumu/subordinēto aizdevumu līdz 10% apmērā. Ķekavas apvedceļš stiepsies no Rīgas robežas līdz pieslēgumam pie autoceļa A7. No kopumā 17,5 km garā apvedceļa trases 11,45 km būs divu brauktuvju ceļš ar četrām joslām. Uz apvedceļa būs četri divlīmeņa satiksmes mezgli, četri tuneļi, viens tilts, septiņi rotācijas apļi, papildu 16,2 km paralēlie ceļi, drošības barjeras, prettrokšņa siena, kā arī dažādi satiksmes organizācijas līdzekļi un papildu būves.

Galvenais, organizējot šo sanāksmi, bija atgādināt, ka šāds projekts būs, jo pēc valdības lēmuma sekoja nosacīts klusums, DB norādīja LVC valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis. DB jau rakstījis, ka valdība zaļo gaismu projektam deva pērnā gada martā. (02.03.2016.) Līdz šim veikts ietekmes uz vidi novērtējums un valsts iegādājusies vairāk nekā pusi no projektam nepieciešamās zemes. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas (SM) datiem, valsts bija plānojusi atpirkt 159 īpašumus vai to daļas. «No šodienas sākam strādāt kopā ar potenciālajiem partneriem – gan būvniekiem, gan investoriem, gan bankām, lai iepirkuma dokumentāciju un partnerības līgumu sagatavotu tādu, kas būtu pieņemams privātajam sektoram,» saka M. Lazdovskis. LVC nevēlas, lai atkārtotos Sēnītes gadījums, kad konkurss tiek izsludināts, bet pretendentu nav. Līdz ar to iesaistīto pušu risku uzņemšanās tiks izdiskutēta kopā ar potenciālajiem partneriem, lai gada beigās varētu izsludināt iepirkumu.



