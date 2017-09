Kazahstānas tirdzniecības centra jumtam izmantots Valmiera Glass Grupa ražotais materiāls

Astanā, Kazahstānā no 10.jūnija līdz 10.septembrim norisinājās vispasaules izstāde EXPO 2017. Ar savu paviljonu tajā tika pārstāvēta Latvija un savā ziņā arī Valmiera Glass Grupa, kuras ražotais materiāls izmantots Kazahstānas tirdzniecības centra MEGA Silk Way izveidošanā, informē Valmiera Glass Grupa pārstāve Marika Upnere.

Centra jumta elementi gan iekštelpās, gan ārējā fasādē aptuveni 20 tūkstošu kvadrātmetru platībā ir izgatavoti no Valmiera Glass Grupas uzņēmuma Valmiera Glass UK Ltd. ražotās Atex® tekstilmembrānas. Šis projekts ir unikāls ar to, ka Atex® tekstilmembrānu instalācija bija jāveic ziemas laikā, kad āra temperatūra sasniedza mīnus 25°C.

Tirdzniecības centra MEGA Silk Way kopējā platība ir aptuveni 140 tūkstoši kvadrātmetri, tā garums - apmēram 500 metri, platums 160 metri, savukārt augstums 25 metri. Tas ir līdzvērtīgs astoņstāvu ēkai. Aptuvenais tirdzniecības centra mēneša apmeklējumu skaits ir viens miljons, un šis skaitlis EXPO 2017 izstādes laikā pat dubultojās.