Nekustamā īpašuma komplekss Saliena pēdējos gadus attīstījis vairākus konceptus vietējam pircējam privātmāju un dzīvokļu segmentā, un šobrīd, apvienojot līdz šim uzkrāto pieredzi, sākts attīstīt jaunu mājokļu projektu Saliena Park Apartments mazstāvu dzīvokļu māju segmentā.

Šis projekts tiks pielāgots vietējā iedzīvotāja prasībām. Jaunās dzīvokļu mājas atradīsies Salienas dzīvojamās zonas centrālajā daļā.

Pirmajā kārtā tiks uzbūvētas pirmās divas dzīvokļu mājas. Kopā jaunā koncepta ietvaros plānots uzbūvēt četras trīs stāvu mājas ar vienu līdz trim guļamistabām, balkonu vai terasi pirmajā stāvā. Pirmās mājas būvniecību plānots uzsākt šā gada otrajā

ceturksnī, bet pirmās mājas būvniecību plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

Visi dzīvokļi pārdošanā būs ar pilnu apdari. Dzīvokļi atbildīšot vietējā pircēja cenas kategorijai.

Kā biznesa portālam db.lv pastāstīja projekta attīstītājs, dzīvokļi maksās, sākot no 69 900 EUR, to platība būs no 42 līdz 105 kvadrātmetriem. Dzīvokļu rezervācija jau ir uzsākta. Katrā mājā paredzēti 22 dzīvokļi, kopā - 88 dzīvokļi.

Būvniecībā tiks izmantoti māju moduļi no vietējā ražotāja Ostby SIA.

Nekustamā īpašuma komplekss Saliena atrodas starp Rīgu un Jūrmalu. 455 ha lielā platībā tiek attīstīts koncepts ar dzīvojamo, darba un izklaides vidi.