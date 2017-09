Siguldas novada satiksmes infrastruktūras attīstībā investē gandrīz 5 miljonus eiro

Šajā gadā vērienīgi pārbūves darbi 1,7 kilometrus garā posmā no Vidzemes šosejas līdz autoceļam P8 Inciems–Sigulda–Ķe­gums veikti Zinātnes ielā. Ar Eiropas Savienības atbalstu tur rekonstruēts brauktuves segums, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli un veikta ūdensvada rekonstrukcija, kā arī krustojumu un no­brauktuvju uz privātīpašumiem pārbūve. Zinātnes ielas krustojumā ar Institūta ielu izveidota izgaismota gājēju pāreja, savu­kārt pirms krustojuma izbūvēta jauna sa­biedriskā transporta pietura. Ielas rekons­trukcija neskāra jau izbūvēto apgaismoto gājēju ietvi gar Zinātnes ielu posmā no šo­sejas līdz Helmaņa ielai, savukārt jauna apgaismota gājēju ietve Zinātnes ielā izbūvēta posmā no krustojuma ar Helmaņa ielu līdz darbnīcām.

Pašvaldībā atzīmē, ka vasarā tika pabeigta Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas, kā arī Pulkve­ža Brieža ielas un Vildogas ielas apļvei­da krustojuma izbūve, Televīzijas ielas rekonstrukcija un asfaltseguma virskārtas atjaunošana Lakstīgalas, Ziedu un Lāčplēša ielas posmā no Ziedu ielas līdz Jāņa Čakstes ielai un Jāņa Čakstes ielā.

Arī gājēju pārvietošanās daudzviet Siguldā kļuvusi drošāka un ērtāka, piemēram, gar Nurmižu ceļu izbūvēta jauna gājēju iet­ve no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai. Gandrīz 900 metru garumā izbūvēts gājēju celiņš Strēlnieku ielas posmā no Pulkve­ža Brieža ielas līdz Gāles ielai. Savukārt Peldu ielā 400 metru garumā uzstādītas jaunas metāla drošības barjeras.

Pabeigta asfaltseguma izbū­ve Nākotnes ielas posmā no Riekstu ielas līdz Tilta ielai, kā arī Paparžu ielā. Veik­ta arī asfaltseguma virskārtas atjaunoša­na Kalna ielā no Vidzemes šosejas līdz Noliktavu ielai.

Tāpat pabeigts autoceļa A2–Mednieki–V85 (Jūdaži–Nītaure) grants seguma remonts gandrīz septiņu kilometru garumā, kur veikta ceļa braucamās daļas virskārtas atjaunošana, izbūvējot jaunu grants–šķembu segumu visā ceļa garumā. Izveidotas ceļa nomales un izzāģēti krūmi, kā arī sa­kārtota lietus ūdens novadīšana no ceļa klātnes, veicot caurteku tīrīšanu un at­sevišķu posmu maiņu. Nostiprinātas arī ceļa nogāzes.

Tāpat šajā gadā pabeigta jaunā stāvlau­kuma pie Laurenču sākumskolas un Fischer Slēpošanas centra labiekārtošana.

Visā novada teritorijā atjaunots gājēju pāreju marķējums un ielu horizontā­lais krāsojums, regulāri veikta grantēto ceļu uzturēšana un apstrāde ar putekļu absorbentu.

Šogad Siguldas novada teritorijā norisi­nājās arī VAS Latvijas Valsts ceļi orga­nizētie remontdarbi - atjaunots tilts pār Gauju, kā arī pabeigta jaunas gājēju iet­ves izbūve gar Vidzemes šoseju starp sabiedriskā transporta pieturām Kaķīši un Internātskola, pārbūvēts Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas krustojums.

FOTO: Rekonstruēts galvenais Latvijas Zelta rudens tūrisma objekts

Vēl līdz gada beigām turpināsies Jāņa Poruka ielas pārbūve posmā no Cēsu ielas līdz gaisa trošu vagoniņa stāvlaukumam, 360 metru garā posmā izbūvējot bruģa segumu, rekonstruējot gājēju ietvi ielas vienā pusē, izbūvējot jaunas auto no­vietošanas kabatas un veicot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un lietus ūdens at­tīrīšanas iekārtu izbūvi. Tāpat tiks uzstā­dīts jauns, īpaši gājēju pārejām piemērots apgaismojums.

Apjomīga bijusi arī Līvkalna ielas pār­būve visā tās garumā no Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai, kur izbūvēts jauns asfaltsegums vairāk nekā kilometru garā posmā. Tāpat nomainīti inženierko­munikāciju aku vāki, iztīrīti grāvji un veik­ta nogāžu nostiprināšana ar augsni gan­drīz 9000 kvadrātmetru platībā, apsējot to ar zālāju. Uzstādītas arī jaunas gājēju drošības barjeras. Šajā projektā turpinās nepieciešamās kvalitātes un atbilstības pārbaudes pirms darbu pieņemšanas.

Ielu un ceļu atjaunošana būs Siguldas no­vada pašvaldības prioritāte arī nākamajos gados. Tāpēc, lai plānotu un savlaicīgi rea­lizētu iecerētos darbus, jau šajā gadā sākta un nākamajos gados tiks turpināta vairā­ku pārbūvējamo brauktuvju un ietvju teh­niskās dokumentācijas sagatavošana, pie­mēram, tiek plānota Miera ielas, Helmaņa ielas no Zinātnes ielas līdz Jūdažu ielai, kā arī Jūdažu ielas pārbūve. Tāpat plānots izstrādāt projektu Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielas savienošanai. Jāpiebilst, ka līdz gada beigām turpināsies Siguldas novada ielu un ceļu audits, lai izstrādātu pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības sistēmu.