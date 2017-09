Smiltenes centru grib pārveidot par Eiropas mazpilsētai raksturīgu

«Šobrīd Smiltenes centrs ir diezgan nesakārtots ar plašu brauktuvi, kas nav īpaši piemērots mazpilsētai, un te ir daudz stāvvietu, kas tiek aizņemtas visu dienu. Tātad tiem, kas atbrauc no laukiem vai vienkārši iepirkties, nav iespējams atstāt mašīnu centrā un aiziet uz veikalu pēc kārotajām precēm vai saņemt nepieciešamo pakalpojumu, jo kāds strāvlaukumu jau ir aizņēmis. Manuprāt, laukumam jākļūst vairāk mazpilsētai raksturīgam ar mazāku brauktuvi, ar lielāku zaļumu daudzumu. Projektā mēs paredzam zaļas stāvvietas (starp stāvvietām iestādīti koki), tādā veidā tiek nodrošināta paēna vasaras laikā. Būs patīkamāk atstāt mašīnu vēsākā vietā. Mēs paredzam zaļo aleju Daugavas ielā, kas piedos savu šarmu. Pašlaik visa Daugavas iela ir noasfaltēta un nevajadzīgi liela vieta atvēlēta pašai brauktuvei. Kas attiecas uz šo daļu pie autoostas, to mēs vēl apspriežam. Projekts paredz dažādus risinājumus, bet viss būs atkarīgs no tā, ko izvēlēsies Smiltenes iedzīvotāji. Tad arī veidosim detalizētāku plānu,» informējusi ainavu arhitekte Alise Zālīte.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā stāsta: «Galvenais, gribam saņemt informāciju, vai cilvēki ir gatavi autoostas pārcelšanai ārpus pilsētas paša centra, to izvietojot tranzīta ielas malā. Arī tas skaitās Baznīcas laukums, bet tomēr neatrodas pilsētas sirdī.»