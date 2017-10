VID pieķer būvnieku, kurš aplokšņu algās izmaksājis 75 tūkstošus eiro

«VID Finanšu policijas pārvalde šī gada oktobrī Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret divām personām par kādā būvniecības uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu algu izmaksu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā,» skaidro dienestā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2016. gada jūnija līdz 2016. gada decembrim grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis darba algas un ir neoficiāli izmaksājis neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu skaidrā naudā uzņēmumā reģistrētajiem un nereģistrētajiem darbiniekiem. Kā arī minētais uzņēmums sistemātiski nodokļu administrācijai sniedza nepatiesu informāciju saturošus dokumentus par darba algām laika posmā no 2016. gada jūnija līdz 2016. gada decembrim nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas. Tādējādi, nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi lielā apmērā – vairāk nekā 58 tūkstošu euro apmērā.

Analizējot krimināllietas materiālus tika gūti pierādījumi, ka sešu mēnešu periodā no 2016. gada jūnija līdz decembrim kopumā uzņēmumā neoficiāli izmaksātas «aplokšņu algas» 75 tūkstošu euro apmērā. Uzņēmumā tika nodarbināti aptuveni 40 gan oficiāli reģistrēti, gan arī nereģistrēti darbinieki, kuri strādāja būvniecības objektā kā palīgstrādnieki un būvstrādnieki bez darba līgumiem, bet noslēgtie darba līgumi tika noslēgti formāli. Tādējādi uzņēmumā nodarbinātie saņēma darba algas neoficiāli skaidrā naudā, kuru viņiem izmaksāja pamatā pie būvniecības objekta norunātajā vietā un laikā.

Lai atlīdzinātu valsts budžetam radītos zaudējumus, ir pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai, un ir arestētas uzņēmuma kapitāldaļas.

Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret divām personām - būvniecības uzņēmuma valdes locekli un tā paziņu, kam piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.