Filozofu rezidencē investēs 20 miljonus eiro

Tā intervijā DB pauž kompānijas R.Evolution City vadītājs Aleksejs Zagrebeļnijs. Tieši šobrīd šī uzņēmuma vadībā Rīgā, Pārdaugavā top dzīvojamais komplekss Filozofu rezidence, ko veido divi 17 un 18 stāvus augsti torņi.



Fragments no intervijas, kas publicēta 16. oktobra laikrakstā Dienas Bizness:



Vienu no torņiem, iespējams, piedāvāsiet īres tirgū. Vai šis būs jauns biznesa virziens?



Apdzīvota (izīrēta, iznomāta) ēka ar pastāvīgu naudas plūsmu ir pilnvērtīgs nekustamā īpašuma tirgus produkts. Mūsu uzdevums ir šo māju piedāvāt īrei, to piepildīt un attiecīgi ar noteiktu ienesīguma līmeni to piedāvāt investoriem.

Vai ir pieprasījums arī pēc šādiem produktiem?

Zinu, ka ir notikuši darījumi ar līdzīgiem objektiem. Produkts nav interesants investoriem, ja tie ir 5–7 īres dzīvokļi, būtu jābūt vismaz 50–60 izīrētiem apartamentiem, turklāt mājai ir jābūt ar sakārtotu apsaimniekošanu, jo pēc būtības šāds investors pērk naudas plūsmu. Līdz ar to viena no mūsu kompānijām piedāvās namu pārvaldīšanas pakalpojumus.

Cik ir plānotās investīcijas šajā objektā?

Kopējās investīcijas Filozofu rezidencē būs ap 20 milj. eiro; tā tapšanu līdzfinansē Blue Orange banka.

No mājas būs vienreizēji skati: no vienas puses ir zemā Pārdaugavas apbūve, no otras – Vecrīga. Un tas skats būs vienmēr, jo sarkano līniju dēļ nosacītajā skatu koridorā nav iespējama būvniecība.

Vai tuvumā esošos Z Torņus vērtējat kā konkurentus savam projektam?

Tā attīstītāji līdz šim tā arī nav sākuši aktīvu tirdzniecību. Cik dzirdēts, vienā no torņiem ir plānotas komercplatības (biroji). Pie objekta ir sarežģītāk nokļūt.

Cenšamies par konkurentiem teikt vai nu labu vai neko. Tas ir cita segmenta produkts.

Vai varētu parādīties jauni tirgus dalībnieki?



Man to pašam gribētos. Taču jāteic, ka segments, kur dzīvokļi maksā līdz 2000 eiro/m2, ir aktīvs. Katru mēnesi analizējam Zemesgrāmatas datus par darījumiem, un lielākais to īpatsvars ir cenu kategorijā līdz 2000 eiro/m2.



Visu interviju Kā māja, tā stāsts lasiet 16. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.