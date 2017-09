FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – mēbeļu salons Čiekurkalnā

Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis Vilnis Šlars, vērtējot šo ēku, atzīst, ka skatās uz to ne vien kā arhitekts, bet arī kā blakus apkaimes iedzīvotājs. Mēbeļu salona ēka izveidota bijušā ugunsdzēsības diezgan nošņurkušā depo un veikala vietā. Izpētot arhitektu stāstīto, saprotams problēmu loks un grūtības tā īstenošanā, norāda V.Šlars. Ēka ir daļa no lielāka kompleksa, kas nav pabeigts, jo tā ir bijusi par lielu. Šobrīd salons izvietojies tikai depo telpās, saglabājot arī pa akcentam (tornītis šļūteņu žāvēšanai) fasādes apdares ķieģeļi no iepriekšējās funkcijas. Daļa no ēkas vēl gaida idejas un ieguldījumus.

Fotogrāfijas skatiet galerijā!

V.Šlars uzskata, ka tonālais risinājums un materiālu izvēle, citējot Čiekurkalnam raksturīgo, to papildinot ar Kates funkcijai raksturīgo, palīdz veikalam labi iekļauties pilsētas audumā. Ārējais atturīgums pasvītro ēkas piederību mūsdienām, turpinot Policijas ēkas uzsākto jaunās arhitektūras ienākšanu kvartālā un kvalitatīvas vides (arvien vēl salīdzinoši noplukušā) Čiekurkalna sākumā pie ūdenstorņiem, skolām, policijām un visa cita tik ļoti funkcionāli un vizuāli neviengabalainā kopuma.

Raksturu pasvītro šļūteņu žāvēšanas tornis, diemžēl bez publiskas pieejamības skaistākajā augstākajā vietā, kas pieejama tikai caur tornī izvietotā sanmezgla griestiem.

«Domāju, ka ēkas būvniecība ir nopietns stimuls pamatīgām izmaiņām Čiekurkalna apbūvē un raksturā. To noteikti veicinās arī pilsētas plāni kanalizācijas ierīkošanā un jau iepriekšējās gada skatēs apspriestie garajās līnijās atjaunotie objekti,» norāda V.Šlars.

Projektētājs: SIA ADZ birojs, pasūtītājs: SIA Kate, būvētājs: SIA Bukoteks, autori: arhitekti Daina un Aivars Zavadski, inženieris Ivars Mikalauskis.

Nobalsot par sev tīkamāko objektu iespējams Rīgas pilsētas arhitekta biroja Facebook kontā.

Tradicionāli Gada balva Rīgas arhitektūrā tiek pasniegta oktobra pirmajā pirmdienā - Pasaules Arhitektūras dienā, kas šogad tiks atzīmēta 2.oktobrī.



LASI VĒL:

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā - nams Sporta ielā 11

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – Saeimas komisiju ēka

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – trīs nami Ģertrūdes ielā 121

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – Rīgas Doma tornis

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – Saieta nams Lāčplēša ielā 71

FOTO: Gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītie objekti tuvplānā – AS Latvijas Finieris impregnēšanas cehs