Ieguldot 3,5 miljonus eiro, izveidots kopā strādāšanas centrs People Work

E. Birznieka-Upīša ielā 21 atrodas ēka, kas renovēta atbilstoši individuāli izstrādātam dizainam, ņemot vērā visas mūsdienu biroja un A klases nekustamā īpašuma vajadzības. Kopā strādāšanas centra platība ir 3500 m2 un tas uzņem vairāk nekā 400 rezidentu no dažādām nozarēm: no enerģētikas uzņēmumiem un radošo profesiju pārstāvjiem līdz start-up IT un Fintech jomās. People Work veltītas zonas tādiem cilvēkiem kā Īlonam Maskam, Stīvam Džobsam, Džekam Ma un citām nozīmīgām personībām.

«2016. gadā mēs izpētījām labākos pasaules piemērus un nolēmām, ka mums ir ko piedāvāt tirgū. People Work – tas ir principiāli jauns formāts. Mēs atteicāmies no tradicionālo biroju modeļa,» komentē Aleksandra Dembo, People mārketinga vadītāja. «Mūsu coworking centrs piedāvā arī konferenču zāli ar ietilpību līdz 210 cilvēkiem dažādu pasākumu rīkošanai; mūsdienīgas darba telpas, atpūtas zonas un pārējie pakalpojumi padarīs rezidentu dzīves un darba apstākļus ērtākus. People Work būs atvērts 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Bet pats svarīgākais mūsu projektā – mēs esam ieinteresēti uzņēmējdarbības kopienas veidošanā un vēlamies dot iespēju saviem rezidentiem atrast jaunus klientus, partnerus, skolotājus un draugus.»

People Work pilsētā atver jaunu vietu pasākumu rīkošanai – konferenču zāli 210 cilvēkiem. Pēc Telework Research Network datiem, pasaulē, sākot ar 2006. gadu, darba vietu skaits kopā strādāšanas centros katru gadu palielinās divas reizes.

Projektā ir ieguldīti vairāk nekā 3,5 miljoni eiro. Tas ietver četrstāvu ēkas renovāciju Rīgas darījumu centrā, kapitālo remontu, mēbeļu un aprīkojuma iepirkšanu.

People pārstāv Baltijas premium budget fitnesa klubus. 2016. gadā Rīgā tika atklāts pirmais People fitnesa klubs ar platību 1700 m2. Tajā pašā gadā – vēl viens klubs ar platību vairāk nekā 2500 m2. Šodien People Fitness ir seši fitnesa klubi trīs Baltijas galvaspilsētās – Rīga, Tallinā un Viļņā.