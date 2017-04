SIA Lielupes klāni izsolē Jūrmalā pirka Ferrari klases zemi, bet realitātē saņēma «zaporožeca» tipa īpašumu ar ierobežojumiem – desmit gadu ilgušais process nokausējis uzņēmumu, radot Latvijas valstij neglaimojošus secinājumus par investoru iespējām savu tiesību aizsardzībā, ceturtdien Dienas Biznesam pašreizējo situāciju raksturo SIA Lielupes klāni (līdzīpašnieki Ģirts Rungainis un Jānis Lielcepure) valdes priekšsēdētājs Uldis Liekniņš.

Viņaprāt, situācija būtu traģikomiska un piemērota literātiem kā izcils materiāls romāna sižetam, taču tāda tā diemžēl nav ne uzņēmumam, ne tā īpašniekiem. «Uzņēmuma piedzīvojumi ir izcils piemērs, kāpēc ārvalstu investori met līkumu Latvijai, turklāt sākotnēji nevienam pat negribas ticēt, ka kaut kas tāds vispār var notikt Latvijā jau pēc iestāšanās ES, nevis neatkarības atgūšanas rītausmā 90.gadu sākumā,» norāda U. Liekniņš. Viņš neizprot ne Jūrmalas pašvaldības, ne valsts, ne arī tiesu rīcību.

«Saprotu, ka nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara, bet, ja kļūdās, tad sameklē abām pusēm pieņemamu risinājumu, nevis izliekas, ka viss ir kārtībā un ko gan te kāds vēl varētu gribēt,» piemetina U. Liekniņš. Uzņēmējs norāda, ka SIA Lielupes klāni vēlas godīgu situācijas risinājumu – no uzņēmuma puses atdot izsolē nopirkto saimnieciskajai darbībai nederīgo zemi, uz kuras pretēji izsoles rīkotāju solījumiem nevar realizēt biznesa ieceres, savukārt no pašvaldības – atmaksāt izsolē saņemto naudu viena miljona latu (1,42 milj. eiro) apmērā. «Tirgotāja pienākumu pieņemt atpakaļ preci no pircēja, kurš secina, ka bukletā ievietotais preces apraksts būtiski atšķiras ar saviem parametriem realitātē, nosaka normatīvie akti, diemžēl šādu pieeju un principu Latvijā attiecībā uz zemi neatbalsta,» uz jautājumu atbild U. Liekniņš.

