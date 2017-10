Izveidots fonds New Hanza Capital Fund 2017 komerciālā īpašuma iegādei Vācijā

Sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal, 2017. gada septembrī Vācijā tika nodibināts nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonds New Hanza Capital Fund 2017, informē ABLV Bank.

Fonda darbība būs saistīta ar komerciālā nekustamā īpašuma iegādi Vācijā — naudas plūsmu radošiem biroju aktīviem. Uzsākot savu darbību, fonds ir piesaistījis sākotnējo kapitālu 60 miljonu eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonda New Hanza Capital Fund 2017 pārvaldnieks ir IntReal, kas koncentrējas vienīgi uz īpašumu fondu veidošanu un nodošanu pārvaldīšanā trešām personām. Savukārt šī fonda aktīvu iegādi un pārvaldīšanu, saskaņā ar sadarbības līgumu, nodrošinās New Hanza Capital, AS.

«Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar IntReal, esam uzsākuši darbību starptautiskā mērogā. Vācijas nekustamā īpašuma tirgus ir lielākais nekustamā īpašuma tirgus Eiropā un tas strauji attīstās. Fonda ieguldījumu mērķa pilsētas ir Minhene, Hamburga un galvaspilsēta Berlīne, straujāk augošās lielās pilsētas Vācijā. Ieguldījumi šo pilsētu komercīpašumos nodrošina prognozējamu ilgtermiņa ienesīgumu» atzīmēja New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

IntReal ir 2009. gadā Vācijā dibināta ieguldījumu sabiedrība, kas koncentrējas uz nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu veidošanu un pārvaldīšanu trešajām personām. Tās pārvaldīšanā ir 99 fondi, kuru kopējais investīciju apjoms pārsniedz 15,9 miljardus eiro.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi.