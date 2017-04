Mudina arī Latviju noķert Brexit vilni

Latvijai ir iespējas piesaistīt jaunus globālo pakalpojumu centrus; viens no bremzējošajiem faktoriem – atbilstošu darba telpu trūkums, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Pēc Lielbritānijas lēmuma izstāties no Eiropas Savienības (ES) starptautiskā līmenī uzvirmojusi interese un sākusies konkurence par iespējamo institūciju un kompāniju pārvilināšanu no šīs valsts, šajā cīņā ir iesaistījušās arī Baltijas valstis. Kā viena no Latvijas priekšrocībām tiek pieminēta ērtā sasniedzamība, savukārt kā viens no vājajiem punktiem – atbilstošu biroju telpu trūkums, savukārt, piemēram, Lietuvas trumpis Baltijas reģionā ir tas, ka tā jau ir nostiprinājusi savas pozīcijas globālo pakalpojumu jomā. Tiesa, pie Latvijas trūkumiem tiek piesaukts arī fakts, ka par valsti un tās iespējām pasaulē joprojām maz ko zina, ka būtu nepieciešama aktīvāka šo iespēju virzīšana un popularizēšana.

Vienā no lielākajiem nekustamā īpašuma forumiem-izstādēm pasaulē MIPIM šogad cita starpā runāts par to, ka pasaulē joprojām ir daudz naudas, tā šobrīd ir lēta, investori meklē, kur to ieguldīt. Taču, piemēram, attiecībā uz Latviju daudzi joprojām nezina, kur tāda ir, ka tajā apgrozībā ir ES valūta, stāsta Colliers International vadītājs Latvijā Deniss Kairāns. Daudz runāts par lielo nezināmo – ko nesīs Brexit. Viena no diskusijām bijusi par to, ka kritīs īpašuma cena, to gan attiecinot uz Londonu, cits diskusiju jautājums – kas būs nākamais finanšu centrs Eiropā – Frankfurte, Parīze?

