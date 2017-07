Zemesgabalu 5,8 hektāru platībā kopā ar tajā esošajām ēkām uzņēmums par 16,8 miljoniem eiro iegādājies no AS Latvijas kuģniecība. Tas būs lielākais biroju telpu attīstības projekts Baltijas valstīs, un viens no pirmajiem uzņēmuma soļiem reģionālās paplašināšanās virzienā.

«Tā kā mūsu fondu aktīvi un to apmēri konsekventi turpina pieaugt, mēs meklējam jaunus investīciju virzienus. Šis projekts Rīgā ir viens no pirmajiem soļiem, veicot investīcijas citā ģeogrāfiskajā tirgū nekustamo īpašumu attīstības jomā. Tā ir uzņēmuma pirmā investīcija komerciālā nekustamā īpašuma attīstībā ārpus Lietuvas,» informēja Lords LB Asset Management direktors Doms Kačinsks.

Pēc viņa teiktā, sabiedrības investīciju portfeļa pieaugumu ietekmēja divi galvenie faktori. Pirmkārt, investoriem rada uzticību augstas kvalitātes nekustamā īpašuma objekti, kas tiek attīstīti labās lokācijas vietās. Tāpat, investoriem ir svarīga caurspīdīga, droši pārvaldīta, kā arī pienācīgi uzraudzīta fondu darbība.

Pēdējo trīs gadu laikā Lords LB Asset Management pārvaldītā manta pieauga no 158 miljoniem eiro līdz vairāk kā 320 miljoniem eiro.

Rīgā īstenojamais projekts atbilst uzņēmuma investīciju virzieniem, jo zemesgabals atrodas īpaši perspektīvā vietā, informēja Matulēvičs. Tam apkārt esošās teritorijas tuvākajā laikā kļūs par jauna pilsētas biznesa rajona centru. No šīs vietas ir ērti piekļūt gan Vecrīgai, gan lidostai. Projektu vadīs bijušais fonda East Capital partneris Aivars Abromavičs, kuram ir liela pieredze investīciju pārvaldībā.

«Latvijā investēju kopš 1996.gada, kad vēl strādāju Hansabankā, tādēļ šis tirgus man ir labi pazīstams. Šobrīd Latvijas ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām Eiropas Savienībā, tādēļ mēs redzam lieliskas iespējas A klases biroju tirgū. Šis projekts būs pats lielākais biroju attīstības projekts Baltijas valstīs,» norāda Abromavičs.

Pēc viņa apgalvotā, projekts Rīgā izveidos mūsdienīgāko biznesa rajonu, kā arī piesaistīs ārvalstu investīcijas, kas savukārt radīs jaunas darbavietas. Šajā projektā piedalās investori no Zviedrijas un Dānijas, kā arī no Baltijas valstīm.

Objektu ir iegādājies fonds Lords LB Special Fund V, kura izveides mērķis ir investīciju veikšana nekustamā īpašuma projektos Latvijā. Plānotais fonda apjoms ir 20 miljoni eiro, savukārt maksimālais - 40 miljoni eiro. Fonds darbosies vismaz astoņus gadus un vairāk nekā 200 miljonus eiro vērto ieguldījumu projekta attīstībā veiks vairākos posmos.

Blakus Vanšu tiltam esošo zemesgabalu 5,8 hektāru platībā investīciju pārvaldības sabiedrības Lords LB Asset Management fonds Lords LB Special Fund V iegādājies īpašumā kopā ar visām uz zemesgabala esošajām ēkām. Šobrīd šeit atrodas bijušais Preses nams un nestrādājoša tipogrāfija. Ēku liktenis kļūs zināms pēc tam, kad tiks apstiprināta zemesgabala attīstības koncepcija. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem šajā vietā atļauts attīstīt nekustamā īpašuma objektus vairāk nekā 100 000 kvadrātmetru platībā.

Lords LB Asset Management ir Lietuvas Bankas licencēta investīciju pārvaldības sabiedrība, kas kopš 2008.gada sniedz pakalpojumus institucionālajiem un privātajiem investoriem. Lords LB Asset Management kopumā pārvalda 14 fondus: deviņus nekustamā īpašuma fondus, divus privātā kapitāla fondus, kā arī divus enerģētikas un infrastruktūras fondus. Fondu pārvaldītās mantas kopējā vērtība 2016.gada decembra beigās bija 310 miljoni eiro.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka jūnija beigās AS Latvijas kuģniecība meitas sabiedrība SIA LASCO Investment pārdevusi Preses nama ēku Rīgā, Balasta dambī SIA PN Project, kuru pārvalda Lietuvas nekustamā īpašuma un privātā kapitāla kompānija Lords LB Asset Management. Darījuma vērtība ir 16,8 miljoni eiro.