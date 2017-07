Sērijveida dzīvokļu cenu kāpums pārsniedz prognozes

Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgū 2017. gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 1988 darījumi par kopējo Zemesgrāmatā reģistrēto summu 65,5 milj. eiro, jaunākajā mājokļu tirgus pārskatā informē Latio. Kopējās reģistrētās summas ziņā vērojams pieaugums par vairāk nekā 9 milj. eiro jeb par 17%. Savukārt jauno dzīvokļu tirgū gada pirmajos piecos mēnešos noticis 571 pirkšanas – pārdošanas darījums par kopējo summu 66,6 milj. eiro. Tā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir samazinājusies par gandrīz 5 milj. eiro jeb 7%. Viens no iemesliem ir projekta Salnas ielā 21 dzīvokļu pārdošanas pabeigšana. Darījumi šajā 600 dzīvokļu projektā vairāk nekā gadu veidoja nozīmīgu daļu no kopējā skaita. Toties ir pieaugusi Rīgas t.s. tālā centra dzīvokļu segmenta aktivitāte, kā arī dārgāku un labākas kvalitātes sērijveida dzīvokļu pirkumu skaits.

Pēc Latio aprēķiniem, gada pirmajos mēnešos dzīvokļu cenas padomju tipveida ēkās bija palienājušās pat par aptuveni 10%, otrajā ceturksnī pieaugums nav bijis tik krass. Savukārt Arco Real Estate informē, ka 2017. gada jūnijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas augušas par 0,6 %, sasniedzot 750 eiro/m². Kopš gada sākuma tās ir palielinājušās par 6,4 %.

Joprojām sērijveida dzīvokļu tirgus segments ir aktīvākais, tajā notiek visvairāk darījumu, jo cenu starpība starp šādu dzīvokli un jauno projektu mikrorajonā ir iespaidīga (par 30–50%, rēķinot, ka jauno dzīvokļu cena tajos ir 1250–1700 eiro/m2), bet iedzīvotāju maksātspēja ir ierobežota. Turklāt, pērkot jaunu un dārgāku dzīvokli, ir nepieciešams arī lielāks uzkrājums pirmajai iemaksai. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc ģimenes izvēlas dzīvokļus vecākās mājās. Pieprasījums noteikti ir lielāks par piedāvājumu, līdz ar to cena kāpj, tomēr atšķirībā no tirgus buma laika tā noteikti nekāps bezgalīgi. Tas arī ir redzams, pieauguma temps bremzējas, komentē Latio Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītājs Vija Gailīte. Sērijveida dzīvokļu pircēji ir izteikti cenu jutīgi. Ja dzīvokļa gala cena tikai par 500–1000 eiro pārsniedz viņa budžetu, darījums var nenotikt. Līdz ar to šie dzīvokļi nevarētu būtiski sadārdzināties.



«Gada sākumā prognozējām, ka sērijveida dzīvokļu pieaugums gada griezumā būs 5%, taču jau tagad tas ir 6,4%; gada pieaugums varētu sasniegt 10%,» pieļauj Māris Laukalējs, Arco Real Estate valdes loceklis. Temps gan samazinās, tiesa, jāņem vērā, ka vasara parasti ir rāmāka, un būs jāskatās, kas notiek septembrī, oktobrī, kad ir aktīvākais laiks tirgū.

Plašāk lasiet rakstā Spiež cenu uz augšu pirmdienas, 10. jūlija, laikrakstā Dienas Bizness!