Sotheby's Realty: Vietējais pircējs ir gatavs maksāt 2000-2500 eiro par premium klases mājokli

Viņš atzīmēja, ka vidējā darījuma cena Rīgā 2017.gadā premium klases mājokļiem, tajā skaitā, dzīvokļi, mājas un zeme, veido 450 tūkstošus eiro, savukārt kopējais darījumu apjoms sasniedz 4 miljonus eiro. Vislielākais darījumu skaits noslēgts premium klases mājokļu segmentā cenā no 150 līdz 300 tūkstošiem eiro.

Rozenbergs uzsver, ka premium klases mājokļu segments sākas no objektiem, kuru vērtība ir no 150 tūkstošiem eiro. «Mēs šo nišu sadalījām trīs grupās – pieejamās premium klases mājokļi no 150 līdz 300 tūkstošiem eiro, vidējā klase – no 300 līdz 500 tūkstošiem eiro un augstākā premium klase – no 500 tūkstošiem eiro. Nevar rēķināties ar darījumiem, kuru vērtība pārsniedz 500 tūkstošus eiro, jo darījumi šajā segmentā ir maz, turklāt vidējā cena par kvadrātmetru sasniedz 7000-8000 eiro,» viņš skaidro.

Pieprasījumu tirgū veido vietējo pircēju aktivitāte, īpaši var izcelt Rīgu, savukārt Jūrmalā puse pircēju aizvien ir ārvalstnieki. Viņš uzsver, ka aug vidējā iedzīvotāju slāņa labklājība, kas atspoguļojas arī ekonomiskajos rādītājos – IKP tuvojas pirmskrīzes līmenim. «Vietējais pircējs ir gatavs maksāt 2000-2500 eiro par kvadrātmetru jaunā mājoklī, kopējai summai sasniedzot 200-250 tūkstošus eiro. Šie ir izdevīgākie piedāvājumi tirgū. Taču problēma ir tā, ka attīstītājiem kļūst aizvien grūtāk attīstīt projektus šajā segmentā, ņemot vērā, ka zemes iegāde, projekta izveide un apstiprināšanas laiks, sarežģītā birokrātiskā situācija, būvniecības izmaksu pieaugums bremzē jaunu projektu realizāciju,» viņš uzskata.