Trīs uzņēmumi interesējas par rūpnieciskās ēkas nomu Ventspilī

Valde gala lēmumu pieņems, izvērtējot, kurš no piedāvājumiem visvairāk atbilst pilsētas attīstības interesēm.

I. Ieviņa atgādina, ka šī gada vasarā atbrīvojās Ventspils brīvostas pārvaldes īpašumā esošās ražošanas telpas vairāk nekā 7000 kvadrātmetru platībā Ventspilī, Kustes dambī 30a. Savu vēlmi attīstīt ražošanu šajā ēkā, kas šobrīd ir vienīgā brīvā ražošanas platība Ventspilī, izteikuši trīs uzņēmumi. Lai pieņemtu lēmumu, Ventspils brīvostas valde pieprasīja visiem pretendentiem iesniegt papildus informāciju gan par plānoto darbības nozari, gan biznesa plānu, kas apliecinātu sadarbības perspektīvu ilgtermiņā, kā arī informāciju par plānotajām darbavietām. Viņa atzīmē, ka tieši darba vietu skaits valdes sēdē tika uzsvērts kā īpaši svarīgs rādītājs pretendenta izvēlē.

Valde pie šī jautājuma skatīšanas atgriezīsies pēc pieprasītās informācijas saņemšanas.

Tāpat I. Ieviņa norāda, ka īstenojot vienu no savām funkcijām - ražošanas attīstību Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā - Ventspils brīvostas pārvalde 12 gadu laikā uzbūvējusi 9 jaunas ražošanas ēkas. Vienīgā, kur šobrīd aktīva ražošana nenotiek, ir jau minētā ražošanas ēka Kustes dambī 30a. Nākamajā gadā sāksies vēl trīs jaunu ražošanas ēku būvniecība. Divas no tām papildinās Ventspils augsto tehnoloģiju parku, bet trešā tiks būvēta Ganību ielā blakus SIA Bucher Municipal ražotnei. Lai gan darbu jaunajās ēkās varēs uzsākt tikai pēc aptuveni diviem gadiem, divas no tām jau ir iznomātas ražošanas uzņēmumiem.

Kopš 2002.gada, kad Ventspils sāka darbu industrializācijas attīstībai, brīvostas industriālajai zonai piesaistīti vairāki desmiti ražojošu uzņēmumu un no jauna radīts ap 1400 darbavietu.