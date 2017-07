Sāk būvēt biroju ēku kompleksu Business Garden

Paredzēts, ka līdz 2019.gada sākumam Mārupē, pie Rīgas robežas (K. Ulmaņa gatvē, iepretim krustojumam ar Lielirbes ielu) taps pirmās divas kompleksa ēkas, kā arī tiks ierīkots dārzs un autostāvvieta. Pēc pirmās kārtas pabeigšanas tirgū tiks piedāvāti 14,23 tūkst. kvadrātmetru biroju platību. Iekšpagalmi būs paredzēti kājāmgājējiem, viesu autostāvvietas būs izvietotas ap kompleksu, bet darbinieki savas automašīnas varēs novietot pazemes vai blakus esošajā virszemes autostāvvietā. Vienā no pirmās kārtas ēkām paredzēta vieta restorānam, bet otrā - bērnudārzam. Ēkas paredzēts sertificēt pēc starptautiski atzītās programmas LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Biroju namu būvprojekta autors - Depo projekts.



Attīstītājs pirmo no zemes gabaliem iegādājies vēl 2005. gadā. Līdz šim darbi galvenokārt bija saistīti ar projekta neredzamo daļu – zemes ierīkošanu un detālplānojumu, projektēšanu un iepirkumiem, inženierkomunikāciju izbūvi. 2015. gadā kompleksa teritorijā tika izbūvēti ārējie tīkli un iekšējie ceļi, bet 2016. gada pavasarī atklāta vietējās satiksmes josla K. Ulmaņa gatves posmā no Kalnciema līdz jaunizveidotajai Malduguņu ielai, kas ļāva savienot Mārupes novada teritorijā esošo Lielo ielu ar K. Ulmaņa gatvi.

«Protams, ne mazāk izaicinājumu vēl tikai priekšā, taču, manuprāt, tieši ēku būvniecības sākšana ir īpaši svarīgs notikums. Tas uzskatāmi parādīs plānotās attīstības patieso apjomu un iezīmēs virzienu, kurā nākotnē transformēsies apkaime, kur blakus biroju ēku kompleksam esam iecerējuši arī apjomīga dzīvojamo ēku projekta Lindenholma būvniecību,» informē SIA Vastint Latvia rīkotājdirektors Romāns Astahovs.



DB jau vēstīja, ka atšķirībā no kaimiņvalstu galvaspilsētām Rīgā pēdējos gados top maz jaunu biroju ēku. Tā, piemēram, 2015.gadā kopējo piedāvājumu tirgū papildināja divi projekti – rekonstruēts nams Vecrīgā, 13.janvāra ielā 3 un Jaunās Teikas 2.kārtas ēka. 2016.gadā apjomīgāks projekts - A klases biroju ēka Place 11 (15 tūkst. m2) Sporta ielā Skanstē.



Tomēr situācija tuvākajā nākotnē varētu sākt mainīties. Biroju platības ir paredzētas vēl arvien topošajās augstbūvēs Z Torņi jeb Z-Towers; Pārdaugavā top arī projekts LOFTOffice. Savukārt Daugavas labajā krastā, lielprojekta Jaunā Teika ietvaros lietuviešu kompānija Hanner pērn aizsāka 50 milj. eiro vērtā biroju ēku kompleksa pirmās ēkas būvniecība, tostarp 2018.gadā uzņēmums plānojis pabeigt tā pirmo ēku Teodors, bet 2020.gadā – otro namu Henrihs. Šogad paredzēta tirdzniecības centra Origo paplašināšana, kur jaunajā tā daļā ir plānotas arī biroju telpas. Inženierkomunikāciju izbūve notiek New Hanza City teritorijā, kur drīzumā paredzēts arī biroju centru būvniecību. Vēl daži liela apjoma projekti ir plānošanas stadijā.



SIA Vastint Latvia ir daļa no starptautiskas nekustamo īpašumu organizācijas Vastint Group. Latvijas tirgū tā darbojas kopš 2003. gada.