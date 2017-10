Dabasgāzes tirdzniecība ļauj Enefit par 20% palielināt klientu portfeli

Kompānijā skaidro, ka šogad Enefit darbības fokusā bija dabasgāzes produktu piedāvājuma izveide, kas jau pirmajos tirgus atvēršanas mēnešos ļāva piesaistīt 258 klientus un šī gada 3.ceturksnī pārdotās gāzes apjoms Latvijas tirgū sasniedza 114 GWh jeb 7% no Latvijas kopējā patēriņa. Tikmēr gada pirmajos deviņos mēnešos pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedza 756,5 GWh. Elektroenerģijas klientu skaits salīdzinājumā ar situāciju pērn ir audzis par 7% - līdz 2078 uzņēmumiem, kamēr kopējais Enefit klientu skaits ir piedzīvojis 20% izaugsmi.

Sakārtots tirgus atvēršanas process un klientu izpratne par atvērtā tirgus darbības principiem ir sniegusi labu platformu izaugsmei, norāda J. Bethers.

Vienlaikus šis gads iezīmē nozīmīgu Enefit darbības ģeogrāfijas paplašināšanu, lai kļūtu par pilna servisa enerģijas risinājumu tirgotāju visā Baltijas jūras reģionā. Šogad ir sāktas pirmās elektroenerģijas un gāzes piegādes Polijā. Savukārt kopš septembra beigām Enefit piedāvā dabasgāzes produktus visās Baltijas valstīs - pievienojot sarakstam arī Lietuvas tirgu.

«Tieši pēdējais ceturksnis ir bijis izšķirošais posms, kurā no plāniem par jaunu tirgu iekarošanu, pārgājām pie reālas darbības. Esam noslēguši pirmos līgumus enerģijas piegādei Polijā un Lietuvas dabasgāzes tirgū. Vienlaikus jau skatāmies Skandināvijas virzienā, kur no nākamā gada vēlamies sākt elektroenerģijas tirdzniecību Somijas un Zviedrijas patērētājiem. Turklāt šajās valstīs galvenais izaicinājums ir mājsaimniecību tirgus apgūšana, jo šeit ir viena no attīstītākajām elektroenerģijas tirgus platformām pasaulē, kuras pieredzi vēlamies izmantot arī Latvijā,» skaidro J. Bethers.

Pašlaik, jaunu starpsavienojumu un lielākas lokālās ģenerācijas ietekmē, elektroenerģijas vairumtirgus Latvijā, cenas ziņā, jau ir pietuvojies Somijas līmenim, ar kuru iepriekš cenu atšķirība ir bijusi ievērojama. Patērētāji, kuri iegādājas elektroenerģiju par biržas cenām, var novērtēt to, ka šī gada 9 mēnešos cenas Latvijā ir vien par 5% augstākas nekā Somijā. Salīdzinājumam, 2014.gadā Latvijas un Skandināvijas cenu starpība pārsniedza 36%. Tas ir pozitīvs indikators sekmīgai Baltijas tirgus integrācijai, kur nākamais solis ir balansēšanas tirgus izveide jau 2018.gadā.

SIA Enefit ir elektroenerģijas un gāzes pārdevējs Latvijas atvērtajā elektroenerģijas tirgū. SIA Enefit mātes uzņēmums AS Eesti Energia ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā.