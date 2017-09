Eesti Energia nākamgad sāks darbību Skandināvijas tirgū

Šādi kompānija turpina īstenot savu izaugsmes stratēģiju Baltijas jūras reģionā, kuras pirmais solis bija šogad sāktā elektroenerģijas un gāzes tirdzniecība Polijā.



Pašlaik abās Skandināvijas valstīs izveidotas pieredzējušas vietējās vadības komandas. Vienlaikus turpinās darbs pie formalitāšu un tehnisko jautājumu sakārtošanas, kas nepieciešams biznesa uzsākšanai Somijā un Zviedrijā. Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām abās valstīs tiks sākta 2018. gada pirmajā pusē, kamēr Zviedrijā elektroenerģija tiks piedāvāta arī biznesa klientiem.



«Somijā un Zviedrijā patērētāju gatavība mainīt elektroenerģijas tirgotāju ir augstāka nekā vidēji Eiropā. Šajās valstīs elektroenerģijas tirgus ir atvērts jaunu tirgotāju ienākšanai un mēs ticam, ka šo valstu paterētāji arī ir gatavi apgūt mūsu piedāvātos digitālos risinājumu elektroenerģijas tirdzniecībā. Šie ir galvenie iemesli kādēļ izvēlamies Somiju un Zviedriju, kā jaunus tirgus, lai paplašinātu savu darbību starptautiskā mērogā un meklētu jaunu vietu izaugsmei. Mūsu mērķis ir ieņemt stabilas tirgus pozīcijas visos kaimiņvalstu tirgos,» norāda Eesti Energia valdes priekšsēdētājs Hando Suters.

Elektroenerģijas tirdzniecību Somijā un Zviedrijā galvenokārt paredzēts veikt izmantojot tiešsaistes platformas internetā. Tāpēc Eesti Energia pašlaik fokusējas uz digitālo pakalpojumu piedāvājumu, lai sniegtu patērētājiem platformu, kurā var ērti veikt pilnīgi visas ar elektroenerģijas iegādi un patēriņu saistītās darbības – no līguma noslēgšanas līdz enerģijas patēriņa uzraudzībai un pārvaldībai.



Darbības uzsākšana Skandināvijas valstīs un jaunas tirdzniecības platformas izstrāde ir pozitīvs signāls arī Latvijas patērētājiem, atzīmē Enefit valdes priekšsēdētājs Latvijā Jānis Bethers: «Ņemot vērā, ka Somijā un Zviedrijā ir vieni no pasaulē attīstītākajiem elektroenerģijas tirgiem, šī mums ir lieliska iespēja gūt vērtīgu pieredzi, ko izmantot piedāvājumu veidošanā un pakalpojumu attīstībā elektroenerģijas patērētājiem Latvijā. Enefit Latvijā ar interesi seko arī Skandināvijas mājsaimniecību tirgu apgūšanai, jo ir skaidrs, ka tas paver iespējas efektīvi izmantot modernu un pārbaudītu klientu apkalpošanas risinājumu, nākotnē adaptējot to arī Latvijas vajadzībām».

SIA Enefit ir elektroenerģijas pārdevējs Latvijas atvērtajā elektroenerģijas tirgū, kura mātes uzņēmums AS Eesti Energia ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. SIA Enefit ir dibināts 2006. gadā, tas ir reģistrēts elektroenerģijas un gāzes tirgotājs visā Latvijas teritorijā, kā arī uzņēmumam ir sadarbības līgumi ar AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, AS Latvijas Gāze un AS Conexus Baltic Grid. Pašlaik SIA Enefit nodrošina elektroenerģiju vairāk nekā 2000 klientiem, savukārt dabasgāzes tirdzniecības klientu portfelis ietver 250 uzņēmumu. 2016. gadā SIA Enefit klientu portfelis sasniedza 16 procentus no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa.

AS Eesti Energia ir Baltijā lielākais enerģijas ražotājs, kas sastāv no vairāk nekā 20 uzņēmumiem un nodarbina 5800 cilvēku. Igaunijas valstij piederošā kompānija iegūst elektroenerģiju no degslānekļa, vēja, ūdens, biomasas un arī sadzīves atkritumiem. Kompānijas darbība ietver plašu pakalpojumu spektru no degslānekļa ieguves un pārstrādes līdz pat elektroenerģijas sadalei un pārdošanai, kā arī dažādus ar elektroenerģiju saistītus papildu pakalpojumus. Eesti Energia darbojas Baltijas valstīs, Polijā, Vācijā, Jordānijā un ASV. Izmantojot Enefit zīmolu Eesti Energia tirgo elektroenerģiju Latvijas, Lietuvas un Polijas atvērtajā tirgū.