Elektroenerģijas tirgus cenas Latvijā samazinājušās

Elektroenerģijas tirgus cenas aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs samazinājušās vidēji par 7 % līdz 36,67 EUR/MWh, informē AS Latvenergo.

Šāds cenu līmenis sasniegts arī katrā valstī atsevišķi, tādējādi cenas nedēļas griezumā izlīdzinājušās visās valstīs pirmo reizi kopš šā gada marta vidus. Cenas Latvijā un Lietuvā samazinājās 7 % apmērā pret iepriekšējās nedēļas rādītājiem, bet Igaunijā kritums 6 % apmērā. Arī atsevišķi citos Nord Pool biržas tirdzniecības apgabalos cenu virzība lielākoties bijusi lejupejoša, ietekmi atstājot augstākam vēja staciju izstrādes apjomam, kā arī salīdzinoši augstam nokrišņu apjomam nedēļas pirmajā pusē.

Pagājušajā nedēļā jau atkal varējām novērot pieaugošu elektroenerģijas patēriņa tendenci Baltijā – kopējais patēriņa apjoms sasniedzis 477 GWh, kas ir par nepilnu procentu vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pieaugošs apjoms fiksēts arī Latvijā un Lietuvā – Latvijā patēriņš pieaudzis līdz 131 GWh, Lietuvā – līdz 201 GWh, bet Igaunijā piedzīvots samazinājums, sasniedzot 145 GWh. Izstrādes apjomi Baltijas valstīs kopumā samazinājušies trešo nedēļu pēc kārtas, sasniedzot 344 GWh. Ievērojams kritums 8 % apmērā fiksēts Igaunijā, izstrādei sasniedzot 164 GWh.

Toties Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas izstrāde palielinājusies – Latvijā par vairāk kā 5 % līdz 122 GWh, bet Lietuvā par 7 % līdz 58 GWh. Būtisku pienesumu elektroenerģijas izstrādē veicināja Daugavas HES izstrādes pieaugums, aizvadītajā nedēļā tam pieaugot 8 % apmērā līdz vairāk nekā 75 GWh.

Uzlabojusies arī Latvijas patēriņa un izstrādes bilance, saražojot 94 % no aizvadītās nedēļas elektroenerģijas patēriņa apjoma. Lietuvā saražoti 29 % no vietējā patēriņa, bet Igaunijā izstrāde par 12 % pārsniegusi patēriņa apjomu. Baltijas valstīs kopumā bilance nedaudz pasliktinājusies, saražojot 72 % no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.