Grūstās ap tirgus pīrāgu

To laikrakstam Dienas Bizness pavēstīja Ekonomikas ministrija (EM), atzīmējot, ka piegādātāju aktivitāte ir ļoti augsta.



Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dati liecina, ka šobrīd dabasgāzi var iegādāties no 33 tirgotājiem. Lielākā daļa uzņēmumu ir no Latvijas, taču starp tirgotājiem pārstāvēta arī Lietuva, Igaunija, Vācija un Šveice.

Pašlaik starp dabasgāzes tirgotājiem redzami gan vietējie, gan ārvalstu komersanti, tostarp ir vairāki Baltijas valstu lielākie enerģētikas nozares uzņēmumi, kuriem jau ir pieredze elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes tirdzniecībā gan Latvijā, gan reģionālajā tirgū. Ņemot vērā to, ka dabasgāzes tirgus atvēršanas process ir vēl tikai sācies, gāzes tirgotājiem regulāri pievienojas arvien jauni spēlētāji. Vēl tikai augustā kā gāzes tirgotājs Latvijā reģistrējās galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā AS Rīgas Siltums, bet septembrī lietuviešu uzņēmums UAB Nominus. «Ne visi no reģistrētajiem dabasgāzes tirgotājiem uzreiz aktīvi piedāvā savus pakalpojumus plašam lietotāju lokam, taču būtiski ir tas, ka atvērtais tirgus tiem nodrošina iespēju izvēlēties gan dažādus piegādes avotus, gan nosacījumus, piemēram, iespēju veidot dabasgāzes uzkrājumus, tādā veidā fiksējot dabasgāzes cenas,» atzīmē EM.

Pirmā diena, kad dabasgāzes lietotāji varēja nomainīt gāzes piegādātāju, bija šā gada 1. maijs. SPRK dati liecina, ka agrāko monopolu, AS Latvijas gāze, kopš tā laika ir pametuši aptuveni 350 klientu. Laikraksta Dienas Bizness organizētajā diskusiju panelī par siltumapgādi AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis gan norādīja, ka tirgus atvēršana uzņēmuma darbībā nav ieviesusi būtiskas izmaiņas. «Šobrīd tirgū redzami vairāki jauni spēlētāji, tomēr Baltijas reģiona līderi palikuši nemainīgi, arī Latvijas Gāze saglabājusi savas pozīcijas Latvijas tirgū,» uzsvēra A. Kalvītis. Viņš pavēstīja, ka šobrīd turpinās uzņēmuma reorganizācija un jau novembra vidū tiks dibināts jauns gāzes sadales sistēmas operators – AS Gaso. Sākot ar nākamā gada 1. janvāri, šim uzņēmumam jāsāk funkcionēt kā no tirgotāja pilnīgi neatkarīgai struktūrai.

Visu rakstu Grūstās ap tirgus pīrāgu lasiet 19. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.