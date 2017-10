Jaudu samazināšana nav risinājums

To uzsver Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Enerģētikas komitejas vadītājs Kaspars Osis. Viņš norāda, ka uzņēmumi, kuri nestrādā visu diennakti vai darbojas sezonāli, fiziski nespēj vienmērīgi noslogot tīklu, tomēr tas nenozīmē, ka tie var samazināt esošās jaudas, kas nepieciešamas pilnvērtīgam darbam.

Vienā maiņā strādājošie ražotāji, kas iekārtas darbina astoņas stundas dienā, mēnesī elektrību aktīvi izmanto 160 stundas. Strādājot šādā režīmā, maksimāli iespējams noslogot tīklu vien par 23,8%, bet vidējā noslodze varētu būt vēl zemāka – ap 10%. Tajā pašā laikā uzņēmumi, kas darbojas visu diennakti un bez brīvdienām, nedēļā vien elektrību patērē 168 stundas, kas ir apmēram četras reizes vairāk nekā uzņēmumi, kuri strādā 40 stundas.

Nespēja noslogot tīklu nepārtraukti gan nenozīmē iespēju samazināt esošās pieslēguma jaudas, jo tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iekārtu darbu noteiktā laikā. Pēc obligātā iepirkuma komponentes (OIK) reformām no 2018. gada OIK maksājumu veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa jeb jaudas komponente, kas būs atkarīga no esošās pieprasītās pieslēguma jaudas. Tas nozīmē, ka uzņēmēji, kuriem nepieciešams uzturēt lielas jaudas, bet to noslodze ir periodiska, turpmāk par elektrību maksās ievērojami vairāk. K.Osis uzskata, ka kopējās elektroenerģijas izmaksas varētu pieaugt jau minētajiem vienas maiņas ražotājiem, kā arī ar zemkopību un graudkopību saistītajiem uzņēmumiem, kam enerģijas patēriņa apjoms mainās sezonāli.

