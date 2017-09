Jauns instruments energoefektivitātei

To intervijā DB saka AS Attīstības finanšu institūcija Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, piebilstot, ka programmu plānots finansēt no naudas, kuru iegūs, emitējot obligācijas Baltijas finanšu tirgū. «Jau īstenojam daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu, bet orientējoši no oktobra piedāvāsim jaunu finanšu instrumentu Latvijas uzņēmumiem, kas būs mērķēts energoefektivitātes celšanai. Energoefektivitāte ir viena no valsts prioritātēm,» skaidro R. Bērziņš.

Kādas ir Altum aktivitātes energoefektivitātes jomā?

Altum fokusējas uz energoefektivitātes palielināšanu gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu segmentos. Piemēram, jau šobrīd daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var pretendēt uz grantu jeb dāvinājumu līdz 50% apmērā no mājas atjaunošanas projekta summas, tas ir ļoti būtisks atbalsts. Tāpat pēc nepieciešamības var piesaistīt Altum garantiju un aizdevumu. Kopējais finansējums, kas tuvākajos gados ieplūdīs Latvijas tautsaimniecībā ar šīs programmas palīdzību, ir 300 milj. eiro – 156 milj. ar Altum grantiem un aizdevumiem, kas nāk no Eiropas Savienības fondu naudas, tam klāt pievienojas privātie līdzekļi un banku finansējums. Otrs piedāvājums ir jaunā programma uzņēmumiem, kura piedāvās finansējumu aizdevumu veidā. Pētījumi rāda, ka aptuveni 10% uzņēmumu lielākā izmaksu pozīcija ir izmaksas par enerģiju, vēl 25% uzņēmumu tā ir otra vai trešā lielākā izdevumu pozīcija. Pasaulē un Eiropā šobrīd ir ļoti plašs dažādu instrumentu klāsts, ar kuru palīdzību uzņēmumi var kļūt energoefektīvāki, mazāk tērēt par enerģiju un fokusēties uz izaugsmi.

Kāda ir jaunā finanšu instrumenta būtība, kam tas būs pieejams?

Pirmkārt, uzņēmumiem būs pieejami aizdevumi līdz 500 tūkst. eiro energoefektivitātes celšanai. Piemēram, lai iegādātos jaunas, enerģiju taupošas ražošanas iekārtas, apgaismojuma atjaunošanai, apkures un kondicionēšanas sistēmām. Ir aprēķināts, ka veicot investīcijas modernākās iekārtās, uzņēmumi var panākt tiešām būtisku enerģijas ietaupījumu – nomainot apgaismojumu pat 50% un vairāk. Otrkārt, lielāka apjoma aizdevumi būs pieejami energoservisa jeb ESKO kompānijām – līdz pat 2,8 milj. eiro. Būtiski, ka uzņēmumu energoefektivitātes programmā varēs pieteikties arī valsts kapitālsabiedrības, valsts uzņēmumi.

Cik vienkārši būs iespējams pieteikties jaunajam aizdevumu veidam?

Nosacījumi būs atkarīgi no tā, kāds enerģijas ietaupījums tiek panākts, bet principā tie ir izdevīgāki un, galvenais, pieejamāki – plašāks aizdevumu saņēmēju loks un labvēlīgāki nosacījumi nekā klasiskās aizdevumu programmās. Piemēram, ja maksimālais aizdevumu apjoms ir līdz 2,8 milj. eiro, tad aizdevuma termiņš ir līdz seši septiņi gadi un nepieciešamais pašfinansējums – aptuveni 15%. Papildus stimulu dosim tā saucamā ESKO koncepta jeb energoservisa kompānijām.



Visu interviju Jauns instruments energoefektivitātei lasiet 25. septembra laikrakstā Dienas Bizness.