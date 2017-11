Kariņš: Latvijai ir milzu priekšrocības

Viņš uzskata, ka valstī būtu jāattīsta atjaunojamo energoresursu izmantošana, elektromobilitāte un jāmeklē veidi, kā uzlabot industriju, izmantojot emisiju kvotas.



Fragments no intervijas, kas publicēta 17. novembra laikrakstā Dienas Bizness:



Vai mēs esam gatavi pārejai uz tīru enerģiju, ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm? Kā mums pietrūkst?



Mums trūkst izpratnes par to. Dānijas valdība un parlaments ar visām partijām ir pieņēmuši skaidru stratēģiju - līdz 2050. gadam pārtraukt fosilās degvielas izmantošanu, saprotot, ka tas ir nākotnes ceļš. Dānija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurai ir pozitīva bilance enerģētikā - viņi pārdod vairāk, nekā patērē. Saprotot, ka resursi no atradnēm Ziemeļjūrā tuvāko 10 - 15 gadu laikā tiks izsmelti, dāņiem bija jāizlemj - kļūt par importētājiem vai ražot no vietējā vēja un saules. Viņi nolēma ražot.

Latvijā mēs diemžēl esam importētāji, nevis ražotāji. Ja mainītos apziņa un domāšanas veids šajā jomā, tad attīstītos rūpniecība. Mums, līdzīgi kā to ir izdarījusi Dānija, būtu jānosaka mērķis - pilnībā atbrīvoties no naftas un no gāzes. Tajā brīdī, kad tas tiks izdarīts, cilvēki arī sāks domāt, kā to var sasniegt. Latvijā ir gudri un motivēti cilvēki, kas to spētu izdarīt, mēs šajā nozarē varētu būt izcili, jo mums ir milzu priekšrocības. Ikdienā, strādājot ārpus Latvijas, es redzu, ka tas, par ko sapņo beļģi vai vācieši, mums jau ir. Mums ir meži, dzīvnieki, daba, tīras upes ar lašiem. Viņiem tā sen vairs nav, viņi to ir sapostījuši un tagad cer to atgūt mākslīgos veidos, bet mums tas viss vēl ir.

Kas ir tās lietas, ko Latvija jau šobrīd varētu darīt, lai veicinātu pāreju uz tīru enerģiju?

Jāattīsta elektromobilitāte, padarot elektromobiļus pievilcīgākus cenas ziņā. Ja mēs to nedarīsim, tad tuvākajos desmit gados par lētu naudu pirksim Eiropas vecos dīzeļdegvielas auto un bojāsim savu vidi un veselību. Tāpat mums ir jāpārskata, kā tiek veidots auto nodoklis un degvielas akcīzes nodoklis. Dīzeļdegviela ir padarīta mākslīgi lēta, subsidējot to caur nodokļiem. Tas ir jāizbeidz! Nākotnē prognozējamā veidā dīzeļdegvielas auto vajadzētu padarīt neizdevīgāku, bet elektromobili izdevīgāku, tad cilvēki vairāk varētu apsvērt elektromobiļu iegādi. Šobrīd tie ir ļoti dārgi, un cilvēkiem nav izvēles, jo viņi to nevar atļauties. Retais ir tik bagāts, lai nopirktu īsti videi draudzīgu automašīnu. Ir jāmeklē veidi, kā attīstīt tautsaimniecību, balstoties uz mūsu kopējām interesēm.

