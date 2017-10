Latvenergo: Atbalsta maksājumus iespējamā krāpšanā iesaistītās koģenerācijas stacijas nav saņēmušas

Neviena no TV 3 raidījumā «Nekā personīga» pieminētajām elektroenerģijas ražotnēm nav saņēmušas atbalsta mehānisma maksājumus, jo tās neražo enerģiju, informē Latvijas energokompānijas Latvenergo Preses sekretāre Ivita Bidere.

Kompānijā skaidro, ka neatkarīgi no līguma noslēgšanas datuma obligātais iepirkums tiek īstenots no brīža, kad elektrostacija ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldes aktu, un ir izsniegts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu. Lēmumu par līguma slēgšanu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» (EPT), kas enerģijas iepirkuma administrēšanu īsteno stingri reglamentētā kārtībā. Raidījumā minētie komersanti līdz šim nav vērsušies pie EPT ar iesniegumu obligātā elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanai, apgalvo Latvenergo pārstāve.

«2016.gadā Latvijā darbojās 403 elektrostacijas, kas valstī noteiktā kārtībā saņem atbalsta maksājumus par saražoto un realizēto enerģiju, kuras ražošanā izmanto atjaunīgos energoresursus vai īsteno enerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijas režīmā. Šajā spēkstacijās tiek saražots 1 503 GWh jeb 20.6% no Latvijā patērētās elektroenerģijas,» komentē AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» valdes priekšsēdētājs Andris Cakuls.



Ašeradens uzdod nekavējoties veikt pārbaudes koģenerācijas staciju darbībā

Šoruden beidzas termiņš, līdz kuram bija jāpabeidz to spēkstaciju būvniecība, kuras Ekonomikas ministrijas atļaujas saņēma 2012. gadā. Ja projekts pabeigts un stacija darbojas, īpašnieki saražoto elektroenerģiju var pārdot par paaugstinātu cenu. Raidījumā tika minēti uzņēmumi SIA «Briedis Būve» (Saldus novads), SIA «Madonas eko» (Madona), SIA «Tektus» (Amatas pagasts), SIA «M parks» (Amatas pagasts) SIA «E Strenči» (Strenči), SIA «Elektro Rīdzene» (Cēsu novads), SIA «E Seda» (Strenču novads), SIA «Rīgas enerģija», kuri saglabājuši darbības licences, bet darbību nav uzsākuši.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, Publiskā tirgotāja pienākumus un elektroenerģijas obligāto iepirkumu veic EPT, kas enerģijas iepirkuma administrēšanu īsteno stingri reglamentētā kārtībā, uzraugot ražotāju darba režīmu un līguma nosacījumus.

Jau vēstīts, ka raidījums «Nekā Personīga» svētdien, 15. oktobrī, ziņoja par vairākiem zaļās enerģijas ražotājiem, kas šmaucās ar atļaujām. Elektrības patērētājiem tas varot izmaksāt desmitiem miljonu. Pētījuma gaitā raidījums atklāja septiņus uzņēmumus, kuri nav laikā pabeiguši projektus, bet licences saglabājuši, Sadales tīklam padodot jaudu no pārvietojama ģeneratora. Raidījums aplēsis, ka gadījumā, ja šie uzņēmumi uzsāks darbu un izmantos iespēju elektrību tirgot par pieckāršo cenu, patērētājiem tas izmaksās līdz 100 miljoniem eiro OIK maksājumos nākamajos 10 gados