Lūsveris pametīs Sadales tīklu

Rolands Lūsveris, bijušais AS «Sadales tīkls» valdes loceklis, pametīs arī uzņēmuma attīstības direktora amatu, biznesa informācijas portālam db.lv pavēstīja «Sadales tīkla» preses sekretāre Tatjana Smirnova.

«Šodien AS «Sadales tīkls» valde saņēma elektronisku un mutisku R. Lūsvera apstiprinājumu, ka R. Lūsveris atstāj AS «Sadales tīkls» Attīstības direktora amatu un pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar AS «Sadales tīkls»,» viņa informē.

Formalitātes par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu tiks nokārtotas tuvākajās darba dienās. Pats R. Lūsveris, izmantojot Darba likumā noteiktās darbinieka tiesības, šobrīd ir prombūtnē.

Portāls db.lv jau vēstīja, ka R. Lūsveris, pēc skandāla ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļaujām, paziņoja par atkāpšanos no «Sadales tīkla» valdes locekļa pienākumu pildīšanas, tomēr tupināja ieņemt attīstības direktora amatu.

«Latvenergo» iepriekš norādīja, ka saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par vairākiem uzņēmumiem, kas, iespējams, negodīgi centušies panākt atļauju elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā, «Latvenergo» valde uzdeva «Sadales tīkla» valdes priekšsēdētājam Andim Pinkulim nodrošināt pilnīgu apstākļu noskaidrošanu. Tāpat «Sadales tīkls» sadarbojas ar Ekonomikas ministriju, veicot pārbaudes koģenerācijas stacijās, un ir iesniedzis pieteikumu Valsts policijai ar lūgumu izvērtēt situāciju.

R. Lūsvera kompetencē «Sadales tīkla» valdē bija uzņēmuma attīstības jautājumi, tajā skaitā elektroenerģijas pieslēgumu procesa darba organizēšana. Trešdien, atkāpjoties no valdes locekļa amata R. Lūsveris publiskā paziņojumā norādīja, ka viņa lēmums atstāt amatu var palīdzēt pēc iespējas ātrāk objektīvi noskaidrot apstākļus. «No savas puses esmu darījis visu, lai esošajos apstākļos palīdzētu pēc iespējas ātrāk noskaidrot radušās situācijas iemeslus, un uzņemos atbildību par nepilnībām pieslēguma procesa vadībā «Sadales tīklā» kopumā. «Sadales tīkla» prioritāte ir pieslēguma procesa paātrināšana un vienkāršošana mūsu klientiem, arī elektrostaciju pieslēguma procesā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka iekšējās kontroles mehānisms nav īstenots efektīvi. Bez tam nepieciešamas izmaiņas nozares normatīvajā regulējumā, kas nepieļauj komersantu interpretācijas iespējas. Tā kā uzņēmumā ilgstoši biju atbildīgs par pieslēguma procesa pārraudzību, atkāpjos no valdes locekļa amata,» norādīja R. Lūsveris.

