Mērīs pēc efektivitātes

Latvenergo Regulācijas lietu vadītājs Kristaps Ločmelis uzskata, ka tas ir tikai taisnīgi, jo līdz šim atsevišķi patērētāji par OIK maksāja ļoti maz vai nemaksāja vispār, savukārt citiem OIK slogs bija neproporcionāli augsts.

K. Ločmelis laikrakstam Dienas Bizness norāda, ka diskusijas par OIK diferencēšanas reformu sākās 2016. gada vidū, kad tika konstatēts, ka līdzšinējā valdības politika, kas palīdz noturēt OIK vienā līmenī ar budžeta dotāciju, ir mazinājusi riskus par nekontrolētu izmaksu pieaugumu patērētājiem, tomēr nav pietiekama apstrādes rūpniecības uzņēmumiem. «Lieliem un intensīviem patērētājiem šī maksa, salīdzinot ar citām valstīm, tomēr bija par augstu, tāpēc tika pieņemts lēmums par OIK diferencēšanu,» atklāj K. Ločmelis. Viņš stāsta, ka diskusiju laikā secināts, ka OIK izmaksas pēc būtības veido divi maksājumi – maksājums par jaudu un atjaunojamajiem energoresursiem –, tāpēc nolemts, ka turpmāk OIK maksājumu veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas būs atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida.

«Ja runājam par mainīgo daļu, tad tā no nākamā gada ievērojami samazināsies pilnīgi visās sprieguma pakāpēs,» atzīst K. Ločmelis. Atsevišķu elektroenerģijas rēķinu pieaugumu varētu radīt OIK fiksētā daļa jeb jaudas komponente, kas lietotāju maksājumus padarīs atkarīgus ne tikai no patēriņa apmēra, bet arī no izvēlētā pieslēguma veida un pieslēguma izmantošanas efektivitātes. K. Ločmelis norāda, ka, lai iegūtu izmaksu samazinājumu no OIK, pieslēguma izmantošanas efektivitātei pie 0,4 kilovoltu līniju pieslēguma būtu jābūt aptuveni 10–12%. Energokompānijas Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers uzskata, ka šādā veidā atkārtoti tiks izdarīts spiediens uz vienu un to pašu patērētāju grupu – elektroenerģijas patērētājiem, kuri efektīvi nenoslogo savas pieslēguma jaudas. «Līdzīgi kā Sadales tīkla tarifu izmaiņu brīdī, priekšplānā ir aicinājums optimizēt savu pieslēgumu, atsakoties no liekajām jaudām, lai nepārmaksātu. Vienlaikus aizmirstam, ka šim procesam visi patērētāji jau tikko ir gājuši cauri, un tie, kuri bija racionāli un varēja to paveikt, jau samazināja sava pieslēguma jaudu. Tāpat ir daļa patērētāju, kuru ražošanas tehnoloģiskajam procesam nepieciešamas lielas, īslaicīgas jaudas, un šiem patērētājiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams tālāk samazināt savu pieslēgumu jaudas. Tāpēc pozitīvā ietekme, patērētājiem atsakoties no nevajadzīgajām jaudām, visticamāk, būs stipri ierobežota,» domā J. Bethers.

