Sadales tīkls: Atļauja ir tikai viens posms no elektrostacijas pieslēgšanas procesa

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē procesu, kādā tiek pieņemtas ekspluatācijā jebkāda veida elektrostacijas, AS «Sadales tīkls» atļauja enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam ir tikai viens posms no visa elektrostacijas pieslēgšanas procesa. Atzinums apliecina enerģijas ražošanas iekārtu un AS «Sadales tīkls» elektrotīkla kopējās darbības pārbaudi 72 h garumā un pēc atzinuma izsniegšanas dokumentu un elektrostacijas darbības pārbaude jāveic būvvaldei, norāda AS «Sadales tīkls» Preses sekretāre Tatjana Smirnova.

«AS «Sadales tīkls» uzdevums elektrostacijas pieslēgšanas procesā ir pārbaudīt, vai ražotāja uzstādītās enerģijas ražošanas iekārtas un izbūvētais pieslēgums atbilst AS «Sadales tīkls» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, un pārliecināties, ka ražošanas iekārtu pieslēgšana pie elektrotīkla neietekmēs citu klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. AS «Sadales tīkls» atzinums neapliecina enerģijas ražotāja gatavību ražot elektroenerģiju vai siltumenerģiju, vai objekta nodošanu ekspluatācijā, jo enerģijas ražotāja komerciāla darbība, tajā skaitā - maksājumu saņemšana par saražoto un elektrotīklā nodoto enerģiju – tiek uzsākta tikai pēc tam, kad stacija ir nodota ekspluatācijā un pašvaldības būvvalde izdevusi aktu,» skaidro kompānijā.



Ikvienas elektrostacijas pieslēguma procesa sākums esot Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšana jaunas jaudas ieviešanai. Pēc pieteikuma saņemšanas ražotājam tiek izsniegti AS «Sadales tīkls» tehniskie noteikumi elektrostacijas pieslēguma izbūvei, kurus izstrādājot AS «Sadales tīkls» novērtē elektrostacijas maksimālās jaudas ietekmi gan uz elektrotīkla sprieguma rādītājiem, gan papildus radīto elektroenerģijas zudumu lielumu elektrotīklā, lai novērstu, ka elektrostacijas darbība ietekmētu citu klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, posmu pa posmam apstāsta uzņēmums.

Elektrostacijas pieslēguma pārbaudi ierosina pats komersants, lai iegūtu atzinumu par elektrostacijas pieslēguma atbilstību tehniskajām prasībām, un pēc ražotāja ierosinājuma AS «Sadales tīkls» veic 72 stundu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka ražotāja uzstādītā elektrostacija un izbūvētais pieslēgums atbilst AS «Sadales tīkls» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, jo elektrostacijā saražotās elektroenerģijas sprieguma raksturlielumiem uz noteiktās elektroietaišu piederības robežas jāatbilst standarta LVS EN 50160 «Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi» prasībām. Pamatojoties uz veikto pārbaudi, AS «Sadales tīkls» izsniedz atļauju elektrostacijas paralēlam darbam ar sadales sistēmas elektrotīklu, kas nav atzinums par objekta nodošanu ekspluatācijā. Tomēr enerģijas ražošanas iekārtu nodošana ekspluatācijā nebeidzas vien ar 72 stundu pārbaudi, jo katra enerģijas ražotāja iekārtas ir tehniski sarežģītas un jāveic virkne laikietilpīgu izmēģinājumu, lai izpildītu iekārtas pasūtītājam pielīgtās funkcionālās garantijas. Visu izmēģinājumu laikā iekārta nodod enerģiju elektrotīklā.

Gadījumā, ja kāds elektrostacijas īpašnieks papildus atļaujai jaunas jaudas ieviešanai Ekonomikas ministrijā ir saņēmis arī atļauju elektroenerģijas obligātajam iepirkumam, tad pēc stacijas nodošanas ekspluatācijā un pašvaldības būvvaldes akta saņemšanas ražotājs, neiesaistot AS «Sadales tīkls», vēršas pie Elektroenerģijas publiskā tirgotāja līguma noslēgšanai, kas, savukārt, pārbauda iesniegto informāciju un noslēdz līgumu ar ražotāju par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros.

Kā jau iepriekš ziņots, pēc televīzijas kanālā TV3 2017. gada 15.oktobrī raidījumā «Nekā Personīga» izskanējušo informāciju par vairākiem uzņēmumiem, kas varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā, darbu uzsāka AS «Sadales tīkls» iekšējā izmeklēšanas komisija, kas turpina veikt izmeklēšanu un pārbauda atbildīgo darbinieku rīcību saistībā ar koģenerācijas staciju darbību. AS «Sadales tīkls» aktīvi sadarbojas ar Ekonomikas ministriju, veicot pārbaudes koģenerācijas stacijās, tiek vērtēti uzņēmuma iekšējie procesi un dokumenti. Uz izmeklēšanas laiku atstādināti 3 darbinieki no darba pienākumu veikšanas un šā gada 18.oktobrī AS «Sadales tīkls» iesniedza pieteikumu Valsts policijai ar lūgumu izvērtēt situāciju – vai process ir bijis atbilstošs normatīvo aktu prasībām, kā arī iesaistīto personu rīcību, jo AS «Sadales tīkls» valde vēlas noskaidrot visus iespējamos krāpniecības riskus, ņemot vērā, ka elektrostaciju pieslēgumi tiek īstenoti visā Latvijas teritorijā. AS «Sadales tīkls» valde uzdevusi attīstības direktoram Rolandam Lūsverim, kurš atbildēja par pieslēgumu procesa virziena darba organizēšanu, līdz 30.oktobrim sniegt visaptverošu pārskatu par savu darbību šajā jautājumā.

Elektrostaciju pieslēgšanu elektrotīklam regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi «Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem».