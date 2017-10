EP: Brexit sarunās par ES prioritātēm nav panākts progress

Panākumiem izpaliekot arī piektajā Brexit sarunu kārtā, attiecība uz trīs ES prioritātēm nebūtu panākts pietiekams progress, un 27 ES valstu līderiem 20. oktobrī būtu jāatliek Brexit sarunās panāktā izvērtējams. Tā teikts otrdien pieņemtā rezolūcijā , ko Parlaments atbalstīja ar 557 balsīm pret 92, 29 deputātiem atturoties.

Kaut gan Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes Ministru prezidentes Terēzas Mejas nesenajā runā Florencē (Itālijā) sniegtos skaidrojumus, deputāti aicina Apvienotās Karalistes valdību nekavējoties sagatavot konkrētus priekšlikumus, kā:

pilnā apjomā saglabāt 4,5 miljonu ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības;

pilnā apjomā pildīt Apvienotās Karalistes finansiālās saistības ar ES;

pilnībā ievērojot Lielas Piektdienas vienošanos, atrisināt Īrijas/Ziemeļīrijas robežas jautājumu.

Papildu nosacījums pirmās sarunu fāzes pabeigšanai ir arī garantija, ka līdz izstāšanās brīdim Apvienotā Karaliste turpinās ievērot ES likumus.

EP priekšsēdētājs Antonio Tajāni sacīja: «Premjerministres Mejas runa Florencē apliecināja, ka viņa ir gatava dialogam un apzinās, cik augstas ir likmes. Es viņu aicinu labo gribu pārvērst konkrētos priekšlikumos, kas nepieciešami sarunās ar ES. Šodienas balsojums apliecina Parlamenta vienotu atbalstu mūsu sarunu vedējam Mišelam Barnjē. Debates arī parādīja, ka vēlamies konstruktīvu dialogu ar Apvienoto Karalisti, bet vienlaikus tās atklāja satraukumu par līdzšinējo kavēšanos. Es ceru, ka nākamo mēnešu laikā tiks panākts progress, kas ļautu uzsākt sarunas par nākotnes attiecībām ar Apvienoto Karalisti.»

EP Brexit koordinators Gijs Ferhofštads sacīja: «Līdz šim panāktais progress nav pietiekams. Īpaši noraizējušies mēs esam par pilsoņu tiesībām. Mūsu priekšlikums ir vienkāršs. Saglabājiet ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē viņu pašreizējās tiesības, un nodrošināsim to pašu Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo ES. Es brīnos, kādēļ mēs par to vēl diskutējam. Par to varētu vienoties un būtu jāvienojas nekavējoties.»

Deputāti Brexit koordinācijas grupas izstrādāto rezolūciju otrdien apsprieda ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru un ES Brexit sarunu vadītāju Mišelu Barnjē.

Apstiprinātā rezolūcija ir Parlamenta nostāja 27 ES valstu līderu sanāksmē, kas 20. oktobrī notiks Briselē. Tajā paredzēts apspriest Brexit sarunās panākto progresu. Vienošanās par Apvienotās Karalistes izstāšanos varēs stāties spēkā tikai pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma.