FOTO: Latvijas Darba devēju konfederācijas Gada balvas 2017 pasniegšanas ceremonija

Tā ir kvalitātes novērtējuma balva īpaši veiksmīgiem un sociāli atbildīgiem uzņēmumiem.



Gada tautsaimnieka balvu no Valsts Prezidenta Raimonda Vējoņa saņēma ilggadējais SIA Latvijas Mobilais telefons valdes priekšsēdētājs Juris Binde.

Arī DB savu speciālbalvu – apmeklēt visus Dienas Biznesa uzņēmēju kluba pasākumus, laikraksta Dienas Bizness galvenā redaktore Līva Melbārzde pasniedza Jurim Bindem.



Labākā darba devēja Latvijā balvu no Ministru prezidenta Māra Kučinska saņēma a/s Latvijas valsts meži.

Labākais darba devējs

Latvijā – a/s Latvijas valsts meži

Rīgā – a/s Elko Grupa

Latgalē – SIA Light Guide Optics International

Vidzemē – SIA Valpro

Zemgalē – SIA Dinex Latvia

Kurzemē – SIA Krauzers

Rīgas reģionā – a/s Olainfarm

Ilgtspējīgais darba devējs – SIA Latvijas mobilais telefons

Labākais mācību prakses nodrošinātājs – SIA Benu aptieka Latvija

Senioriem draudzīgākais darba devējs - SIA Ventspils nafta termināls

Darba devējiem draudzīgākā pašvaldība - Ventspils pilsēta