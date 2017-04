Gada laikā POS termināļu skaits Latvijā pieaudzis par 16 %

Pērn salīdzinājumā ar 2015. gadu POS termināļu skaits Latvijā ir pieaudzis par 16 %, sasniedzot 41 613 termināļus, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati. Vidēji ik mēnesi apritē ir nodoti 494 jauni POS termināļi.

Turklāt manāmi pieaug arī kopējais juridisko personu skaits, kas norēķiniem ar klientiem izmanto POS termināļus. 2016. gada sākumā 10 524 Latvijas tirgotāji nodrošinājuši 21 308 vietas ar POS norēķiniem, kas veidojis 4 % pieaugumu, salīdzinot ar 2015. gadu. Savukārt gada pēdējā mēnesī POS termināļus nodrošinājuši jau 13 087 tirgotāji 28 601 Latvijas vietā.

Kopumā gada laikā DNB bankas POS termināļi nodrošinājuši 12,5 miljonus transakciju ar kopējo apgrozījumu 170 miljoni eiro. No janvāra līdz martam šogad vidējais transakciju skaits mēnesī pārsniedz miljonu, bet vidējais mēneša apgrozījums – 12 miljonus eiro, pamazām apsteidzot pagājušā gada rādītājus.

Gada griezumā karšu norēķinu tendences lielā mērā var salīdzināt ar skaidras naudas tendencēm jeb iedzīvotāju tēriņu sezonalitāti. Gada pirmajā pusē POS termināļu apgrozījums mēreni pieaug ik mēnesi, augstāko punktu sasniedzot vasarā. Tas skaidrojams ne tikai ar to, ka siltajos gada mēnešos cilvēki biežāk dodas atpūtā ārpus mājas, ko pavada arī papildu izdevumi, bet arī ar to, ka šajā laikā aktivizējas sezonālie tirgotāji – āra kafejnīcas, tirdziņi, u.c. To mēs arī saskatām savā portfelī: POS termināļu skaits parasti pieaug vasarā un samazinās rudenī, jo tiek atdoti termināļi, kas vairs nav nepieciešami rudens un ziemas sezonā, skaidro Marine Krasovska, DNB bankas Uzņēmumu risinājumu pārvaldes vadītāja.

Rudens laikā POS termināļu apgrozījumā vērojama lēna lejupslīde, taču pirmssvētku periodā apgrozījums atkal pieaug, decembrī sasniedzot vienu no augstākajiem gada rādītājiem.

Vidējās pakalpojuma izmantošanas izmaksas uzņēmumiem laika gaitā ir samazinājušās, tostarp arī zemākām kļūstot bezskaidras naudas darījumu komisijas maksām - līdz ar izmaiņām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/751 par starpbanku komisijām tās ir būtiski samazinājušās, skaidro bankas pārstāvji.