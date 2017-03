Modes gigants H&M izveidojis jaunu mazumtirdzniecības tīklu Arket, raksta Bloomberg.

Jaunā zīmola veikalā tiks piedāvāti produkti vīriešiem, sievietēm, bērniem un mājai. Veikalos pārdos ne tikai Arket zīmola produktus, bet arī tādus, kas neietilpst H&M zīmolā. Tāpat atklāts, ka Arket produkcija būs nedaudz dārgāka kā H&M pamatzīmola preces, un, piemēram, vīriešu kreklu cenas būs, sākot no 39 eiro līdz 115 eiro.

Paredzēts, ka pirmais Arket veikals tiks atvērts Londonā vasaras beigās vai rudens sākumā. Pēc tam sekos veikali Briselē, Kopenhāgenā un Minhenē, savukārt interneta veikals būs pieejams 18 Eiropas valstīs. Galvenā kompānijas uzmanība tiks vērsta uz Eiropas pilsētām.

Šis solis ir daļa no iepriekš atklātā plāna šajā gadā tirgū laist vienu vai divus jaunus zīmolus. Uzņēmums paziņojis par paplašināšanās plāniem, šajā finansiālajā gadā atverot 430 jaunus veikalus, tostarp jaunos tirgos – Kazahstānā, Kolumbijā, Islandē, Vjetnamā un Gruzijā.

H&M portfelī patlaban ietilpst tādi zīmoli kā & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki, and Weekday, kā arī pats H&M zīmols. Arket ir pirmais jaunais zīmols kopš 2014.gada, kad tirgus tika iepazšitināts ar & Other Stories. H&M patlaban meklē veidus, kā audzēt ienākumus, jo patlaban izaugsme bremzējas, salīdzinot ar tās lielāko konkurentu, Zara tīkla īpašnieku Inditex SA, kurš pēdējā laikā lielu uzsvaru liek uz interneta tirdzniecību.

Ceturtdien uzņēmums paziņoja grupas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātus. Pārdošanas apjomi palielinājās par 7% līdz 5,4 miljardiem zviedru kronu (apmēram 6 miljardi dolāru), bet pirmsnodokļu peļņa saruka līdz 3,2 miljardiem kronu, salīdzinot ar 3,3 miljardiem iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.