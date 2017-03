Mūsu tirgus pēc mūsu pašu datiem ir liela daļa Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, esam reģionāls ražotājs, un no pirmās dienas redzam, ka mūsu pakalpojumus bijis labi pieprasīts un lielā mērā saistīts ar to kā esam spējuši ar klientu runāt, Citadele Index prezentācijā norādīja augsto tehnoloģiju uzņēmuma HansaMatrix valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis.

«Runājot par savu biznesu un runājot par to, kā jūtamies esot mazā valstī, jāteic – jūtamies brīnišķīgi. Latvija ir lieliska vieta biznesam, taču mēs par daudz aizraujamies ar kritizēšanu, sevis nenovērtēšanu,» viņš uzsver.

«Emocijas rada pats uzņēmējs sev nevis tirgus. Pakāpe, kā iegūt biznesu un kā to attīstīt ir saistīta tikai ar pašu uzņēmēju, ar uzņēmību, vēlmi kaut ko sasniegt un ar to cik gatavs esat pastrādāt. Investori saka, ka Latvijā ir pa maz optimistiska noskaņojuma, taču tas nav saistīts ar to, ka mums ir slikti. Mums viss ir labi, un jūs pat iedomāties nevarat, cik labi viss ir. Es varu salīdzināt tikko svaigi esam uzsākuši dažus projektus silīcija ielejā un ir kontakti ar Austrumiem, ar Ķīnu. Bet ne tai Silīcija ielejā ne Ķīnā tie cilvēki nav labāki vai gudrāki kā mēs. Mums ir bail par sevi pateikt par daudz, » uzsver uzņēmuma vadītājs.

«Mēs visu gribam varēt garantēti. Jūs gribat, lai viss, ko iedomājaties iekrīt rokās, bet realitātē panākumi nāk, ja strādā. Uzstādiet tālo mērķi, bet nedomājiet, ka ar 2 soļiem to sasniegsiet. Jums katru dienu ir jāsper jauni un jauni soļi,» viņš piebilst.

«Augsto tehnoloģiju jomā tirgus ir globāls, vajadzības ir lielas. Ir 7 miljardi cilvēku, kas vēlas sev jaunus mobilos telefonus, ātrāku datu apraidi un citus uzlabojumus. Mēs esam kompānija, kas piedāvā risinājumus un manuprāt bizness ir bezgalīgs. Augsto tehnoloģiju sektors Latvijā ir konkurētspējīgs pasaulē un var stabili attīstīties ilgtermiņā. Ir viss pamats optimismam,» uzsver I. Osmanis.