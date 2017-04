Ievēlēts jauns airBaltic padomes loceklis

Latvijas lidsabiedrības airBaltic akcionāru sapulcē tika ievēlēta jauna airBaltic padome un Larss Tūsens stājās iepriekšējā airBaltic padomes locekļa Ralfa Dītera Montāga Girmesa vietā.

Akcionāru sapulcē tika pārvēlēti trīs līdzšinējie padomes locekļi – Nikolajs Sigurds Bulmanis, Kaspars Briškens un Kaspars Āboliņš, kā arī tika ievēlēts jauns padomes loceklis – Larss Tūsens.

Akcionāru sapulce lidsabiedrības padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

vēlēs padomes pirmajā sēdē.

