Ikšķiles novada pašvaldībā noslēgts līgums ar SIA Skonto Būve par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Ikšķilē, informē pašvaldības pārstāvji.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa norāda, ka būvdarbu plānotā līgumcena bija 4 931 730 eiro bez PVN, bet iepirkuma rezultātā līgums noslēgts par 3 758 032,84 eiro bez PVN, jeb par 1 173 697,16 eiro lētāk nekā plānots.

Iepirkumā piedāvājumus bija iesnieguši 12 pretendenti. Dārgākā piedāvājuma cena bija 4 395 000 eiro un arī tā bijusi par 542 730 eiro lētāk nekā plānotā. Līgumā ir plānota finanšu rezerve iespējamu neparedzētu darbu apmaksai 10% apmērā no līgumcenas.

Noslēdzies arī iepirkums par PII būvdarbu būvuzraudzību. Te, plānojot līgumcenu 24 790 eiro bez PVN, saņemti 6 piedāvājumi, no kuriem derīgo piedāvājumu cenu starpība svārstījās no 27 000 līdz 41 000 eiro bez PVN. Līgums tiks noslēgts ar SIA CMB par līgumcenu 27 000 eiro.

Iepirkumā par PII piegulošo Lībiešu un Irbenāju ielu pārbūves būvdarbiem plānotā līgumcena bija 306 758,- eiro bez PVN. Saņemti divi piedāvājumi, no kuriem dārgākais bijis 299 453,15 eiro bez PVN, bet iepirkumā uzvarēja SIA Binders ar piedāvāto līgumcenu 265 515,73 eiro bez PVN jeb par 41 242,27 euro lētāk nekā plānots. Arī šajā līgumā ir plānota finanšu rezerve iespējamu neparedzētu darbu apmaksai 10% apmērā no līgumcenas.

Savukārt iepirkumā par PII piegulošo ielu pārbūves būvdarbu būvuzraudzību plānotā līgumcena bija 5780 eiro bez PVN. Saņemti 5 piedāvājumi kas paredzēja izmaksas no 7084 līdz 16 900 eiro bez PVN. Šajā iepirkumā uzvarēja SIA BaltLine Globe ar līgumcenu 7084 eiro bez PVN.

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Juris Rudens norāda, ka projekta mērķis ir izveidot jaunu un mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi. Bērnudārza būvniecība tiks veikta Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā, bērnudārza paredzētās būvniecības vietā pašreiz ir meža zeme. Izstrādājot būvprojektu ir saglabāti labākie koki, pirms būvdarbu uzsākšanas pašvaldība papildus ir pasūtījusi sertificēta speciālista arborista koku stāvokļa novērtējumu dabā atzīmējot saglabājamos kokus. Līdz ar to bērnudārza ēka tiks maksimāli integrēta jaunizveidotājā meža parkā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta un aprīkota 2905 m2 liela Pirmsskolas izglītības ēka un labiekārtota teritorija 2,1 ha platībā. Jaunajā bērnudārzā būs 8 grupiņas un tiks nodrošinātas vietas 162 bērniem, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām.

Bērnudārzā tiks izbūvēts arī mazais bērnu baseins 4*8 metri , dziļums no 0,6 līdz 1,1 metram ar ģērbtuvēm un dušu telpām.

Baseina aprīkojums būs paredzēts arī bērniem ar īpašām vajadzībām kuriem tajā varēs veikt rehabilitācijas procedūras. Bērnudārza teritorijā būs bērnu rotaļu laukumi, 2 bērnu sporta laukumi, celiņi, piebrauktuves un stāvlaukumi.

Darbus plānots pabeigt 2018.gada jūlijā (15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas).