Jūrmalā transportlīdzekļu iebraukšanas sistēmu modernizēs SIA BMS Tehnoloģija

Noslēdzies Jūrmalas pilsētas domes iepirkums par transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas iekasēšanas ierīču modernizēšanu, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Konkursā saņemts viena pretendenta piedāvājums, kurš arī atzīts par uzvarētāju - SIA BMS Tehnoloģija. Ierīces tiks modernizētas par 41,99 tūkstošiem eiro.

Laikraksts Dienas Bizness jau rakstīja, ka šā gada februārī spēkā stājās jaunie Jūrmalas domes noteikumi par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā pilsētas administratīvajā teritorijā, kas paredz elektronisku iebraukšanas karšu ieviešanu, kas aizstātu līdzšinējās papīra caurlaides. Šim nolūkam Jūrmalas dome izsludināja iepirkumu, tomēr vēlāk atklājies, ka jāmaina konkursa nolikums. Jūrmalas pašvaldības pārstāve Zane Leite informēja, ka 22. februārī nolemts izsludināt jaunu konkursu.

Vienreizējo caurlaižu sistēmā izmaiņu nebūs – tāpat kā līdz šim, caurlaidi varēs iegādāties iebraukšanas punktos, ar īsziņas vai mobilās aplikācijas starpniecību.

Jāatgādina, ka caurlaides iebraukšanai Jūrmalā ir jāiegādājas no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. Jaunā automatizētā transporta iebraukšanas kontroles sistēma atpazīs automašīnu numurus, fiksējot tos auto, kam nav ne pastāvīgās caurlaides, ne vienreizējās iebraukšanas atļaujas. Sistēmā tiks apkopoti dati no pašvaldībai pieejamiem datu avotiem, arī no transportlīdzekļu reģistra. Līdz automātiskās sistēmas ieviešanai caurlaides kontrolēs Jūrmalas pašvaldības policija.

Sūdzības par pirmo izsludināto iepirkumu bija iesnieguši divi uzņēmumi - SIA WD Systems un SIA Rīgas Karte.