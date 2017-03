KP izsniegusi atzinumu piedalīties publiskajos iepirkumos diviem uzņēmumiem, kas iepriekš sodīti par iesaisti aizliegtās vienošanās

Šogad Konkurences padome (KP) pozitīvu atzinumu par iespēju atgūt uzticamību un gadu ilgā lieguma laikā piedalīties publiskajos iepirkumos ir izsniegusi diviem uzņēmumiem, kas iepriekš ir sodīti par iesaisti aizliegtā vienošanā.

Pērn, kad stājās spēkā grozījumi publisko iepirkumu regulējumā, KP sniedza astoņus pozitīvus atzinumus par iespēju atjaunot uzticamību.

Uzņēmumiem, kuriem KP par dalību aizliegtā vienošanā jeb kartelī ir konstatējusi pārkāpumu un kuri iecietības programmas ietvaros nav atbrīvoti no naudas soda, vai arī naudas sods nav samazināts, ir gadu ilgs liegums piedalīties publiskajos iepirkumos. Tomēr kopš 2016. gada šādiem uzņēmumiem ir iespējams veikt noteiktus pasākumus, lai apliecinātu to uzticamības atjaunošanu un spēju novērstu tādu pašu un līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos nākotnē. Pērn KP sniedza pozitīvu atzinumu astoņiem uzņēmumiem, no kuriem pieciem iestādes lēmums stājās galīgā spēkā – pēc tiesvedības beigām par iesaisti 26 energobūvnieku aizliegtā vienošanā, kuru iestāde atklāja 2013. gadā.

Lai uzņēmums saņemtu iestādes pozitīvu atzinumu, tam ir jāīsteno noteiktas darbības, tajā skaitā jāsamaksā tam piemērotais naudas sods vai jānodrošina pietiekamas garantijas, ka tas tiks samaksāts, ja KP ir piekritusi naudas soda samaksai daļās. Tāpat uzņēmumam jāsadarbojas ar KP pārkāpuma izmeklēšanas laikā un pēc tam, kā arī jāizstrādā korporatīvā konkurences tiesību ievērošanas programma un jāapmāca darbinieki, lai novērstu tādu pašu un līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos nākotnē u.c.

Vienlaikus iepirkumu rīkotājiem, konkurentiem un jebkurai citai iesaistītajai pusei KP mājas lapā ir iespējams pārliecināties, vai iepriekš sodītais uzņēmums ir saņēmis iestādes pozitīvu atzinumu par tā veikto pasākumu pietiekamību. To pasūtītāji kopsakarā ar citu tiem pieejamu informāciju var ņemt vērā, lemjot par attiecīgā pretendenta dalību publiskajā iepirkumā.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: « Uzticamības atjaunošanu ir iespējams nosaukt par prevencijas formu, kas ļauj sasniegt sodīšanas mērķi – atlīdzināt pārkāpuma dēļ radītos zaudējumus un izglītot organizācijas pārstāvjus par konkurences tiesībām, un novērst iespējamību šādu pārkāpumu atkārtošanai. Izglītojot uzņēmuma darbiniekus, potenciāli tiek mazināta iespējamība, ka šāds pārkāpums tiks atkārtots nākotnē, un attiecīgi tiek uzlabota konkurences kultūra, un nodrošināta godīgāka iepirkumu vide kopumā.»

KP atzinumam par uzticamības atjaunošanu nav saistoša spēka, tas nav pārsūdzams un lēmumu par to, vai uzņēmumam ļaut piedalīties iepirkumos, pieņem publiskā iepirkuma rīkotājs. Proti, ja pasūtītājs atzīst, ka veiktie pasākumi ir pietiekami, tad uzņēmumam var tikt ļauts piedalīties iepirkumā. Savukārt, ja iepirkuma rīkotājs uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai atjaunotu uzticamību, tas var lemt par pretendenta izslēgšanu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.