LDDK: Doing Business parāda Latvijas ilgstoši vājās vietas uzņēmējdarbības vidē

«Lielākie izaicinājumi, kas ir bijuši aktuāli pēdējos gados, parādās arī jaunajā Doing Business reitingā. Elektrības dārdzība, maksātnespējas process, būvatļauju izsniegšana – tās ir pozīcijas, kurās mēs atpaliekam no saviem kaimiņiem un kam vēl aizvien uzņēmēji tērē daudz laika un naudas. Identificētie trūkumi ir jāiekļauj Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plānā,» LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Jau vēstīts, ka jaunākajā Pasaules Bankas biznesam labvēlīgāko valstu reitingā Doing Business 2018 Latvija ieņem 19.vietu starp 190 valstīm.

Doing Business sniedz investoriem, uzņēmējiem un politikas veidotājiem informāciju par konkrētu, ar uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu saistītu procedūru sarežģītību vai vienkāršību. Šie rādītāji ir vieni no svarīgākajiem instrumentiem gadījumos, kad investori izvērtē, kurā valstī ieguldīt līdzekļus, veidot jaunas ražotnes, uzņēmumus, darbavietas.

Zemāko vērtējumu Latvija saņēma kritērijā par elektrības pieslēgšanas ilgumu un izmaksām. Tas ir būtisks infrastruktūras posms, kas īpaši svarīgs ražojošajiem uzņēmumiem un investoriem, kuri gatavi tādus veidot. Šobrīd elektrības pieslēgumam Latvijā nepieciešamas 107 dienas, kamēr Igaunijā 91 diena un Lietuvā 85 dienas. Nozīmīga atšķirība ir elektrības pieslēguma dārdzībā – Latvijā tie ir 275% no vidējiem ienākumiem uz iedzīvotāju, kamēr Igaunijā tie ir 169%, bet Lietuvā – 42%.

Līdzīga situācija vērojama arī maksātnespējas procesu jomā, tomēr jau iesāktās un veiktās reformas ļauj ar cerībām raudzīties uz šo vērtējumu uzlabošanas nākotnē.

Atzinīgi Pasaules Bankas aptaujātie respondenti Latvijā novērtējuši uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, kur Latvija reitingā no 22.vietas pakāpusies uz 21.vietu, nodokļu nomaksu, kur Latvija no 15.vietas pakāpusies uz 13.vietu, kā arī līgumsaistību izpildi, kur Latvija no 23.vietas pakāpusies uz 20.vietu.

Jāatzīmē, ka Doing Business indeksa vērtējums galvenokārt attiecas uz valstu galvaspilsētām. Piemēram, ja Rīgā noliktavas būvatļaujas iegūšanas process prasa 192 dienas, tad Tallinā 103 dienas, bet Viļņā – 75 dienas.

Kritums Doing Business reitingā nenozīmē, ka Latvijas rādītāji ir pasliktinājušies kādā no pozīcijām, bet gan liecina par konkurējošo valstu rādītāju progresu. Nepieciešama padziļināta analīze vismaz reģionu konkurējošās valstīs, lai izdarītu objektīvus secinājumus, jo pozīcija indeksā lielā mērā atkarīga no citu valstu rīcības un uzvedības.