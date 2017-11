Maršāns: Nodokļu reforma ir lielākais uzmetiens pēdējo desmit gadu laikā

«Es to [apstiprināto nodokļu reformu] uzskatu par vienu no lielākajiem valdības koalīcijas uzmetieniem uzņēmējiem pēdējo 10 gadu laikā. No uzņēmējiem dzirdētie epiteti par šo reformu ir ļoti spilgti,» sacīja J. Maršāns.

Viņš atzīmēja, ka nodokļu reforma, par kuru sākotnēji tika diskutēts un arī panākta vienošanās ar koalīcijas partneriem, tostarp uzņēmēju pārstāvjiem, salīdzinājumā ar valdības apstiprināto nodokļu reformu ir pavisam cits «produkts».

«Dienas Biznesa» valdes priekšsēdētājs arī norādīja, ka nākamgad konference «Biznesa prognozes» varētu tikt organizēta citā laikā, kā arī formātā. «Būs interesantāk,» viņš piebilda.