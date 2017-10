Nākamajam ministram jāturpina tautsaimniecības produktivitātes vairošana

Ēnu ekonomikas pētnieks un Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors Arnis Sauka pozitīvi vērtē A. Ašeradena attīstīto sadarbību ar dažādām tautsaimniecības nozarēm, īpaši ēnu ekonomikas mazināšanā, kā arī akadēmisko vidi, norādot, ka šāda sadarbība būtu jāturpina arī viņa pēctecim. A. Saukas ieskatā A. Ašeradena pienesums ir bijusi aktīvā iestāšanās par produktivitātes vairošanu Latvijas tautsaimniecībā, kam noteikti jābūt arī turpmākā uzmanības fokusā, jo darba ražīguma ziņā Latvija krietni atpaliek no Eiropas Savienības vidējā rādītāja.

Kā viens no nozīmīgākajiem A. Ašeradena laikā pieņemtajiem likumiem noteikti jāmin Jaunuzņēmumu likums, par kuru ministrs pats ir izteicies, ka vēlas panākt, lai Latvija kļūst par pievilcīgāko valsti, kurā dibināt start up. Jaunuzņēmuma TWINO Grupas dibinātājs un vadītājs Armands Broks uzsver, ka «lēmums Latvijā izveidot startup atbalsta likumu bija nozīmīgs solis, lai šī nozare tiktu pamanīta gan valstiskā līmenī, gan arī no plašākas sabiedrības puses. Lai gan start up atbalsta likums šobrīd vēl līdz galam nestrādā, tas bija nozīmīgs atspēriena solis, lai ar Latvijas start up spēlētājiem sāktu rēķināties arī valstiskā līmenī.Risinājumu no ekonomikas ministra gaida arī taksometru nozare.

Baltic Taxi nozares konsultants Jānis Naglis teic: «A. Ašeradens taksometru nozares situācijas uzlabošanai iesēja sēklu, no kuras izdīga vārgs stādiņš – viena nodokļa priekšapmaksa 130 eiro apmērā. Nepieciešams uzsākto novest līdz galam – pieņemt vienu apvienotu visu darba spēka nodokļu ikmēneša maksājumu kā priekšapmaksu 400 eiro apmērā. Ašeradena sekotājam šis būs nozīmīgs uzdevums, bez kura nav iespējama nozares izvilkšana no ēnu ekonomikas.»

