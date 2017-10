Nodarbina rekordlielu skolēnu skaitu

Šovasar projektā iesaistījās 4969 jaunieši, kas ir par 730 vairāk nekā pērn un par 1165 vairāk nekā 2015. gadā. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka pieteikties dalībai projektā varēs arī turpmāk - darba devējiem reģistrācija tiks atvērta nākamā gada aprīlī, bet skolēniem – maijā. Jau šobrīd NVA mājaslapā atrodama informācija par programmas noteikumiem, kā arī aizvadītās sezonas rezultātiem.

Šogad nodarbinātības pasākumiem reģistrējās gandrīz 12 tūkstoši skolēnu, no kuriem darba gaitas vasarā sāka nedaudz mazāk nekā puse. Pēdējos gados audzis gan programmā iesaistīto skolēnu skaits, gan izlietotais finansējums. Ja 2015. gadā nodarbinātības veicināšanai tika atvēlēti 788 tūkstoši eiro, tad šogad projekta budžets sasniedza jau 925 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā darba devēju skaits ik gadu sarūk. 2015. gadā nodarbinātības pasākumos personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, iesaistījās 467 darba devēji, 2016. gadā – 425, bet 2017. gadā vairs tikai 351 darba devējs. NVA to skaidro ar izmaiņām pieteikšanās kārtībā. «2017. gadā saistībā ar izmaiņām Publisko iepirkumu likumā pieteikšanās pasākumam bija terminēta. Taču jāuzsver, ka, lai arī darba devēju skaits bija mazāks, to piedāvāto vakanču skaits bija lielāks nekā gadu iepriekš,» informē NVA.

Visaktīvāk skolēnu iekļaušanā darba tirgū šovasar piedalījās SIA Maxima Latvija, Daugavpils pilsētas dome, AS Starptautiskā lidosta Rīga, Rīgas domes Īpašuma departaments un SIA Premier Restaurants Latvija, kas pārvalda ātrās ēdināšanas ķēdi McDonald’s. Kopumā šie pieci lielākie darba devēji programmas ietvaros nodarbināja 881 jaunieti, kas ir gandrīz viena piektdaļa no kopējā skaita.

