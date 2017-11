AS «Olainfarm» lielākie noieta tirgi - Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija

Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Polijā, kur tā ir palielinājusies par 623%, un Moldovā - par 180%. 2017. gada oktobrī AS «Olainfarm» veica būtiskas piegādes uz Tadžikistānu. AS «Olainfarm» koncerna lielākie noieta tirgi oktobrī bija Krievija, Latvija un Ukraina.

AS «Olainfarm» piederošā aptieku tīkla SIA «Latvijas aptieka» realizācija 2017. gada oktobrī veidoja 2,02 miljonus eiro, kas ir par 25% vairāk nekā šajā periodā pērn. Šajā laikā darbojās 69 aptiekas. SIA «Silvanols» apgrozījums 2017. gada oktobrī bija 0,40 miljoni eiro, kas ir par 25% mazāk nekā šajā periodā pērn. SIA «Silvanols» 2017. gada oktobrī realizēja produkciju sešās Eiropas valstīs. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA «Tonus Elast» realizācija 2017. gada oktobrī veidoja 0,62 miljonus eiro, kas ir par 29% mazāk nekā šajā periodā pērn, produkti tika realizēti 15 valstīs trīs kontinentos.

2017. gada desmit mēnešos provizoriskais konsolidētais AS «Olainfarm» realizācijas apjoms ir sasniedzis 95,11 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2016. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada desmit mēnešos ir vērojams Vācijā, kur tās apjoms ir palielinājies par 118%, un Nīderlandē – par 92%. Lielākais kritums produktu realizācijā šajā laikā bija Ukrainā, kur tā samazinājās par 35%. AS «Olainfarm» koncerna lielākie noieta tirgi 2017. gada desmit mēnešos bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

Pēc nekonsolidētajiem AS «Olainfarm» provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gada oktobrī veidoja 7,63 miljonus eiro, kas ir par 5% mazāk nekā šajā periodā pērn. Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Polijā, kur tās apjoms ir palielinājies par 552%, un Lietuvā – par 58%. 2017. gada oktobrī AS «Olainfarm» veica būtiskas piegādes uz Tadžikistānu un Albāniju. Produktu realizācija visvairāk ir samazinājusies Kazahstānā – par 35%. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija. 2017. gada oktobrī AS «Olainfarm» produkti tika realizēti 27 valstīs divos kontinentos.2017. gada desmit mēnešos AS «Olainfarm» piederošā aptieku tīkla SIA «Latvijas aptieka» realizācija sasniedza 17,7 miljonus eiro, kas ir par 14% vairāk nekā šajā periodā pērn. SIA «Silvanols» apgrozījums 2017. gada desmit mēnešos bija 4,3 miljoni eiro. Tas ir par 2% vairāk nekā šajā periodā pērn, kad SIA «Silvanols» apgrozījums bija 4,21 miljons eiro. SIA «Silvanols» produkcija tika realizēta divpadsmit Eiropas valstīs. SIA «Tonus Elast» realizācija desmit mēnešos bija 6,8 miljoni eiro, produkti tika pārdoti 37 valstīs četros kontinentos.

Pēc nekonsolidētajiem AS «Olainfarm» provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gada desmit mēnešos veidoja 76,04 miljonus eiro, kas ir par 3% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2016. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada desmit mēnešos ir vērojams Vācijā, kur tās apjoms palielinājies par 116%, un Nīderlandē – par 92%. Lielākais realizācijas kritums 2017. gada desmit mēnešos ir novērojams Ukrainā, kur tā ir samazinājusies par 36%. AS «Olainfarm» lielākie noieta tirgi šajā laikā bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

Kopumā 2017. gada desmit mēnešos AS «Olainfarm» produkti tika realizēti 50 valstīs piecos kontinentos.

AS «Olainfarm» akcionāru sapulcē šī gada 1. jūnijā tika apstiprināts uzņēmuma darbības plāns, kas paredz, ka tā nekonsolidētais apgrozījums 2017. gadā sasniegs 96 miljonus eiro, savukārt konsolidētais apgrozījums – 127 miljonus eiro. Saskaņā ar publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2017. gada desmit mēnešos ir sasniegti 79% no visa 2017. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 75% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.