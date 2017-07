SIA Kate 23 gados ir apmēbelējis daudzus Latvijas birojus un publiskās telpas. No pieciem uzņēmuma dibinātājiem, šobrīd pie vadības grožiem ir palicis tikai viens – SIA Kate īpašnieks un valdes loceklis Jānis Vējš. Savu ilgo darbību biznesā viņš skaidro ar mīlestību pret mēbelēm.

Nezināšana palīdz nebaidīties

1993. gada vasarā SIA Kate izveidoja Juris Kalnrācenis, Ainārs Tamisārs, Juris Bogdānovs, Didzis Neļķe un Jānis Vējš. «Savā ziņā tā bija tāda puiciska aušība, nevienam no mums nebija nedz pieredzes, nedz zināšanu. Bijām draugi, skola beidzās, stipendija arī. Sapratām, ka kaut ko vajag darīt – Jurim bija izpratne par biznesu, kāda nu tā varēja būt 90. gadu sākumā, man bija padziļinātas zināšanas par mēbelēm – esmu kokapstrādes inženieris, Aināram bija izpratne par finansēm un grāmatvedību, – tā arī viss sākās,» pirmsākumus atminas J. Vējš. Viņš atzīst, ka dažkārt nezināšana biznesa veidošanā ir pat labāka par pieredzi. «Sasniedzām to, ko bieži vien ar pieredzi un prātu nemaz nevarētu iedomāties.» Tas gan ir raksturīgi visam 90. gadu sākuma biznesam. Ar J. Vēja tēva žigulīti puiši brauca uz Igauniju un Lietuvu, tur pirka mēbeles un, cik varēja iekrāmēt bagāžniekā, veda uz Latviju. Tad apstaigājuši zināmākās bankas un cilvēkus, kurus pazina, uzrunāja viņus un piedāvāja piegādāt mēbeles un iekārtot birojus. Pirmais klients bija VEF banka, kura iegādājās biroja krēslu galvenajai grāmatvedei par 140 rubļiem. Uzņēmuma sākuma kapitāls bija 300 rubļi, to ieguldīja J. Bogdānovs. «Ar to pietika, lai varētu ieliet benzīnu un veikt iemaksu par pirmajām mēbelēm. Nekādus kredītus neņēmām.»

Tad atrastas telpas Pārdaugavā, Valguma ielā, ar mazu skatuvīti, kur kādreiz padomju laikos tika organizētas partijas sapulces. «Paši izlīmējām tapetes, lai aizsegtu tā laika brūnos lamināta paneļus, uztaisījām pirmo salonu. Ar Baltijā ražotām mēbelēm Latvijā bijām pirmie. Šeit jau darbojās uzņēmumi, kas tirgoja mēbeles no Vācijas un Itālijas. Tās bija modernas, taču tām bija salīdzinoši augstas cenas. Ne visiem uzņēmumiem, kas tajā laikā veidojās, tās bija pieejamas,» secina J. Vējš.

Uzņēmuma nosaukums ir radies no J. Kalnrāceņa un A. Tamisāra uzvārda pirmajiem burtiem, labskanībai tika izvēlēts vārds Kate nevis Kata. «Sākotnēji bija plānots uzņēmumu saukt par Ozolsalu, taču palikām pie Kates. Iespējams, nosaukums radās par godu kādai skaistai meitenei,» smej uzņēmējs. Vārds labi skan dažādās valodās un ir iespēja katru novembri svinēt vārda dienu.

