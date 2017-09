Digitālais risinājums uz iepakojuma nodrošina zīmola īpašniekiem tiešu saikni ar patērētājiem

Ziņojumā izvērtētas izaugsmes iespējas, balstoties uz jaunākajiem faktiem, datiem un tendencēm, ņemot vēra gan patērētāju uzvedības, gan industrijas izmaiņas. Tā kā patērētāju skaits tiešsaistes vidē turpina pieaugt (uz doto brīdi tie ir vairāk nekā 3,6 miljardi), parādās jaunas, līdz šim nebijušas iespējas, kā piesaistīt viņu uzmanību, veidot attiecības un uzticību zīmolam.

Tetra Pak ziņojumā ir identificējis jaunu grupu – superlīderus, kuriem digitālajā vidē ir vislielākā ietekme. Saskaņā ar pētījuma datiem, šie viedokļu līderi var kļūt par labākajiem zīmola aizstāvjiem, izplatot ziņas, veidojot viedokļus, tādējādi pastiprinot uzticēšanos produktiem. Superlīderiem var būt nozīmīga ietekme biznesa attīstībā.

Pētījumā tiek minēts, ka arvien būtiskāk ir iesaistīt lietotājus satura izveidē, jo viņu publikācijas sociālajos tīklos nereti pārliecina vairāk nekā tiešā zīmolu komunikācija. Iesaistot superlīderus, zīmoli var koncentrēt savus resursus mazākai grupai, tajā pašā laikā tiek sasniegta plašāka auditorija.

Lai gan superlīderi ir tikai 7% no tiešsaistes populācijas, tie ir sociāli visaktīvākie cilvēki internetā. Vairāk nekā puse (57%) no tiem palīdz veidot zīmolu un produktu apskatus katru nedēļu un gandrīz divas trešdaļas (65%) apgalvo, ka turpinās to darīt, balstoties uz pozitīvu pieredzi. Turklāt vairāk nekā trīs ceturtdaļas (78%) Superlīderu sagaida no zīmoliem atbildi par veidotajiem apskatiem un to reitingiem, apgalvojot, ka mijiedarbojoties sociālajos medijos, uzlabojas to viedoklis par konkrēto zīmolu.

Ziņojumā ir norādīts, ka patērētāju izvēles ceļš ir mainījies no lineāra uz daudz sarežģītāku procesu ar vairākiem saskares punktiem. Viņi meklē informāciju par produktu pirms pirkuma, pirkuma laikā, kā arī pēc tā, atsaucoties uz vismaz četriem informācijas avotiem, kas ir ārpus zīmolu kontroles iespējām. Tādēļ zīmoliem vēl jo vairāk ir jāveido sadarbība ar superlīderiem, jo viņu viedokļi un komunikācija ir viens no visuzticamākajiem informācijas avotiem patērētājiem.

Aleksandrs Karvalo (Alexandre Carvalho), Tetra Pak mārketinga direktors: «Lai sasniegtu tiešsaistē esošos patērētājus, ir svarīgi izmantot jaunus risinājumus, kas īpaši svarīgi jaunajai paaudzei. Šī paaudze ir uzaugusi digitālajā pasaulē un sagaida, ka zīmoli komunicēs līdzīgā veidā. Pasīvā, viena virziena komunikācija vairs nestrādā. Zīmoliem jāpielāgo savas ziņas un jāizmanto dažādu kanālu specifikas, kā arī jāveido gudrs, autentisks un saistošs saturs, izmantojot jaunās iespējas.»

Papildinot, pētījumā norādīts, ka iepakojumam var būt nozīmīga loma patērētāju iesaistes palielināšanā. Piemēram, digitālo kodu izvietošana ļauj patērētājam izsekot produkta izcelsmi līdz sākotnējam resursam, tādējādi tiek radīta lielāka uzticība produktam un zīmolam. Iepakojumu var izmantot kā platformu divvirzienu komunikācijai, kur zīmoli var iekļaut specifiskus, vērtīgus datus patērētājiem, tāpat, dalīties ar informāciju par pašu produktu.

Aleksandrs Karvalo turpina: «Digitālais risinājums uz iepakojuma nodrošina zīmola īpašniekiem tiešu saikni ar patērētājiem caur svarīgu komunikācijas kanālu – pašu produktu. Lai pilnībā izmantotu šo kanālu, mēs izmēģinām paplašinātās realitātes iespējas un citas digitālās tehnoloģijas, palīdzot mūsu klientiem būt soli priekšā citiem.»

Lai ieskatītos tirgus tendencēs un eksperti dalītos pieredzē, kā strādāt nākotnē, ceturtdien 14.septembrī, notiks Dienas Biznesa rīkotā konference Know how Baltic: Packaging for sustainable business.

