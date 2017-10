Dogo plāno 50% apgrozījuma kāpumu un izvērsties Baltijas valstīs

AS Tukuma Straume pēc visu pārpratumu noskaidrošanas ar kļūdainajām analīzēm plāno līdz gada beigām atjaunot suņu barības Dogo un kaķu barības Ņau ņau pārdošanas apjomus pirmskrīzes līmenī, informē valdes priekšsēdētājs Aivars Podnieks.

Tuvāko trīs gadu laikā uzņēmums paredz nostiprināt savas pozīcijas Baltijas valstīs, kā arī izvērst darbību citos eksporta tirgos.

Db.lv jau rakstīja, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir atcēlis visus uzņēmumam Tukuma straume piemērotos ierobežojumus suņu barības Dogo un kaķu barības Ņau ņau, kā arī izejvielu izplatīšanai, jo no Austrijas laboratorijas (Osterreichische Agentur fur Gesundheit und Ernarungsicherheit GmbH) saņemtie analīžu rezultāti liecina, ka izmeklētajos barības paraugos karbamīds nav konstatēts.

«Esam gandarīti, ka taisnība ir uzvarējusi. Mēs jau no paša sākuma bijām pārliecināti, ka mūsu ŗažojumos nav kaitīgu vielu un Dānijas laboratorijas analīžu rezultāti ir kļūdaini. Tagad esam ieguvuši pilnīgu pārliecību par mūsu produkcijas augsto kvalitāti, jo to apstiprina divas neatkarīgas laboratorijas,» pauž AS Tukuma Straume valdes priekšsēdētājs Aivars Podnieks.

Uzņēmumam ir tālejoši plāni savu pozīciju nostiprināšanai ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un citos eksporta tirgos.

Uzņēmuma investīcijas no 2000.gada ir sasniegušas 17 miljoni eiro, no kuriem 6 miljoni eiro ir ieguldīti mājdzīvnieku barības ražotnē. Kopumā AS Tukuma Straume nodarbina 85 cilvēkus.



